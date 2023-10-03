Расписки группы «Эталон» подорожали на фоне новости о смене банка-депозитария
Стоимость депозитарных расписок группы «Эталон» выросла на 7,94% до 90,8 руб. на фоне новости о смене банка-депозитария.
По состоянию на 14:08 мск бумаги стоили 88,88 руб. (+5,66%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 122,15 (-0,32%). С начала года бенчмарк вырос на 45%, котировки компании – на 95%.
Группа 3 октября объявила о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. В соответствии с документом ожидается, что 6 ноября 2023 г. действующий оператор переведет программу расписок компании по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее отмены, которая произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.
В конце августа группа «Эталон» опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, консолидированная выручка практически осталась на уровне первого полугодия 2022 г. и составила 32,8 млрд руб. (+0,1%). Чистый корпоративный долг на 30 июня 2023 г. составил 14,5 млрд руб., соотношение чистого корпоративного долга и EBITDA – 0,74x.