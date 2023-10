Расписки группы «Эталон» подорожали на фоне новости о смене банка-депозитария

Группа 3 октября объявила о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. В соответствии с документом ожидается, что 6 ноября 2023 г. действующий оператор переведет программу расписок компании по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее отмены, которая произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.