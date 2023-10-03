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Инвестиции

Расписки группы «Эталон» подорожали на фоне новости о смене банка-депозитария

Ведомости

Стоимость депозитарных расписок группы «Эталон» выросла на 7,94% до 90,8 руб. на фоне новости о смене банка-депозитария.

По состоянию на 14:08 мск бумаги стоили 88,88 руб. (+5,66%), индекс Мосбиржи находился на уровне 3 122,15 (-0,32%). С начала года бенчмарк вырос на 45%, котировки компании – на 95%.

Группа 3 октября объявила о подписании соглашения с действующим оператором ГДР The Bank of New York Mellon о разделении программы расписок. В соответствии с документом ожидается, что 6 ноября 2023 г. действующий оператор переведет программу расписок компании по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее отмены, которая произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.

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В конце августа группа «Эталон» опубликовала финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 г. Согласно отчету, консолидированная выручка практически осталась на уровне первого полугодия 2022 г. и составила 32,8 млрд руб. (+0,1%). Чистый корпоративный долг на 30 июня 2023 г. составил 14,5 млрд руб., соотношение чистого корпоративного долга и EBITDA – 0,74x.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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