«Евротранс» начал сбор биржевых заявок на участие в IPO
Один из крупнейших независимых топливных российских операторов ПАО «Евротранс» (бренд Трасса) начал сбор биржевых заявок на участие в публичном первичном размещении (IPO) на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Цена одной акции установлена на уровне 250 руб. Российские инвесторы смогут подать заявку до 20 ноября 2023 г. Начало торгов акциями на Мосбирже запланировано на 21 ноября. Торговая площадка включили бумаги компании в первый котировальный список с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2.
Участие в IPO включает в себя безотзывную оферту. По ее условиям инвестор сможет приобрести акции по цене размещения в апреле и июне 2024 г.
Окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения в рамках IPO будет определен по результатам сбора соответственно биржевых и внебиржевых заявок, но ограничен предельным размером зарегистрированной ЦБ дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций в настоящий момент.
Общая сумма привлеченных компанией денежных средств в рамках дополнительной эмиссии уже составила свыше 11,2 млрд руб. С 20 июня по 2 ноября компания собрала 10 млрд руб. в рамках внебиржевых заявок на участие в IPO. Из них около 1 млрд руб. компания получила по оферте от своей дочерней компании ООО «Трасса ГСМ» и 9 млрд руб. от 7000 инвесторов. Сбор внебиржевых заявок продолжается и завершится 20 ноября.
Также в рамках дополнительной эмиссии компания 15 июня завершила сбор заявок по преимущественному праву. Цена приобретения акции по преимущественному праву составила 250 руб. Все существующие акционеры ПАО «Евротранс» направили заявки на приобретение 4,8 млн акций на сумму 1,2 млрд руб.
К моменту начала биржевого обращения акций на Мосбирже «Евротранс» намерена привлечь маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции компании в течении периода до 30 дней после IPO. Ожидается, что на стабилизацию будет направлено до 10% от объема биржевого размещения и до 5% от объема внебиржевого размещения, без учета приобретенных акций основными акционерами и иными инвесторами, принявшими на себя ограничения по отчуждению акций до 180 дней с момента начала биржевых торгов. Все новые акционеры, купившие акции на IPO, получат право на получение дивидендов по итогам девяти месяцев этого года. Также в компании говорят о гарантии по локапу от мажоритариев: гарантированный выкуп по цене выше IPO.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы. До 10 млрд руб. будет направлено на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК, в составе которых обязательно наличие быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 150 кВт, заправки газом, а также продажа традиционных дизельного топлива и бензинов. Остальную часть привлеченных средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.
Выручка компании за 6 месяцев 2023 г. по МСФО выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,5 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал двукратный рост год к году и составил 4,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,4 млрд руб. по сравнению с убытком в 300 млн руб. за аналогичный период 2022 г. Чистый долг без учета лизинговых обязательств находится на уровне 16,167 млрд руб., с учетом лизинговых обязательств – 36,507 млрд руб.
Согласно принятой дивидендной политике, компания будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам не реже чем четыре раза в год: по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года. Совет директоров компании уже рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 8,88 рублей на одну обыкновенную акцию.