«Евротранс» начал сбор биржевых заявок на участие в IPO

К моменту начала биржевого обращения акций на Мосбирже «Евротранс» намерена привлечь маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции компании в течении периода до 30 дней после IPO. Ожидается, что на стабилизацию будет направлено до 10% от объема биржевого размещения и до 5% от объема внебиржевого размещения, без учета приобретенных акций основными акционерами и иными инвесторами, принявшими на себя ограничения по отчуждению акций до 180 дней с момента начала биржевых торгов. Все новые акционеры, купившие акции на IPO, получат право на получение дивидендов по итогам девяти месяцев этого года. Также в компании говорят о гарантии по локапу от мажоритариев: гарантированный выкуп по цене выше IPO.