Группа «Эталон» завершила смену банка-депозитария программы расписок

В октябре девелопер объявил о разделении программы ГДР, выпущенных в соответствии с правилом Reg S (ISIN US29760G1031) и программы ГДР по правилу 144A (ISIN US29760G2021). Соглашение с The Bank of New York Mellon предполагало, что банк переведет расписки компании по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее канцеляции, которая произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.