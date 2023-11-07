Группа «Эталон» завершила смену банка-депозитария программы расписок
Группа «Эталон» сообщила, что завершила процедуру смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР), выпущенных в соответствии с правилом Reg S. Об этом говорится в сообщении компании.
Новым оператором программы стал RCS Issuer Services S.AR.L. Соглашение с ним вступило в силу 6 ноября 2023 г. Ранее банком-депозитарием указанной программы расписок являлся The Bank of New York Mellon.
Стоимость бумаг в ходе торгов на Мосбирже 7 ноября выросла на 4% до 86,38 руб. По состоянию на 11:17 мск она составила 85,38 руб. (+2,79%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3232,28 пункта (-0,09%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 86%.
Главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина отметил, что с конца прошлого года компания проделала большую работу и успешно завершила несколько важных этапов на пути преодоления инфраструктурных сложностей. В частности, в июле группа «Эталон» получила статус первичного листинга на Мосбирже. Тогда же она объявила о намерении прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже.
В октябре девелопер объявил о разделении программы ГДР, выпущенных в соответствии с правилом Reg S (ISIN US29760G1031) и программы ГДР по правилу 144A (ISIN US29760G2021). Соглашение с The Bank of New York Mellon предполагало, что банк переведет расписки компании по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.AR.L. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее канцеляции, которая произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.
Ранее руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиции» Андрей Ванин отмечал, что объявление о начале процедуры получения первичного листинга ценных бумаг на Мосбирже может стать первым шагом к полноценной перерегистрации. Первичный листинг на Мосбирже также «открывает дорогу» к выплатам дивидендов.
Группа «Эталон» – компания, работающая в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, провела IPO на Лондонской бирже в 2011 г. В марте 2022 г. торговая площадка объявила о приостановке допуска к торгам группы. Расписки группы на Мосбирже торговались с 2020 г.