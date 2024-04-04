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Менеджмент «Куйбышевазота» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров производителя азотных удобрений «Куйбышевазот» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Обыкновенные акции «Куйбышевазота» в 11:19 мск торговались по 669,2 руб., привилегированные – по 720,5 руб. С закрытия предыдущей основной сессии торгов «обычки» подорожали на 0,2%, «префы» – на 1,6%.

Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3400,2 пункта, индекс химии и нефтехимии сократился на 0,2% до 35 821,2 п. С начала года бенчмарки выросли на 9,7 и 1,1% соответственно. Обыкновенные акции «Куйбышевазота» за это время подорожали на 6,2%, привилегированные – на 12,3%.

В случае утверждения акционерами выплаты составят 15 руб. на акцию – как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам. Дату отсечки предложили назначить на 27 мая. С учетом текущих котировок дивидендная доходность по «обычкам» составит 2,2%, по «префам» – 2,1%.

Чистая прибыль производителя азотных удобрений «Куйбышевазот» по итогам 2023 г. сократилась втрое до 12,77 млрд руб., следует из ранее опубликованного отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка «Куйбышевазота» в 2023 г. сократилась на 17,5% по сравнению с 2022 г. и составила 80,9 млрд руб. Валовая прибыль компании уменьшилась на 37,1% до 30,2 млрд руб., операционная прибыль снизилась в 2,2 раза до 16,2 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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