Менеджмент «Куйбышевазота» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год

Чистая прибыль производителя азотных удобрений «Куйбышевазот» по итогам 2023 г. сократилась втрое до 12,77 млрд руб., следует из ранее опубликованного отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка «Куйбышевазота» в 2023 г. сократилась на 17,5% по сравнению с 2022 г. и составила 80,9 млрд руб. Валовая прибыль компании уменьшилась на 37,1% до 30,2 млрд руб., операционная прибыль снизилась в 2,2 раза до 16,2 млрд руб.