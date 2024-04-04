Менеджмент «Куйбышевазота» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год
Совет директоров производителя азотных удобрений «Куйбышевазот» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Обыкновенные акции «Куйбышевазота» в 11:19 мск торговались по 669,2 руб., привилегированные – по 720,5 руб. С закрытия предыдущей основной сессии торгов «обычки» подорожали на 0,2%, «префы» – на 1,6%.
Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3400,2 пункта, индекс химии и нефтехимии сократился на 0,2% до 35 821,2 п. С начала года бенчмарки выросли на 9,7 и 1,1% соответственно. Обыкновенные акции «Куйбышевазота» за это время подорожали на 6,2%, привилегированные – на 12,3%.
В случае утверждения акционерами выплаты составят 15 руб. на акцию – как по обыкновенным, так и по привилегированным бумагам. Дату отсечки предложили назначить на 27 мая. С учетом текущих котировок дивидендная доходность по «обычкам» составит 2,2%, по «префам» – 2,1%.
Чистая прибыль производителя азотных удобрений «Куйбышевазот» по итогам 2023 г. сократилась втрое до 12,77 млрд руб., следует из ранее опубликованного отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка «Куйбышевазота» в 2023 г. сократилась на 17,5% по сравнению с 2022 г. и составила 80,9 млрд руб. Валовая прибыль компании уменьшилась на 37,1% до 30,2 млрд руб., операционная прибыль снизилась в 2,2 раза до 16,2 млрд руб.