«Софтлайн» завершил прием оферт для обмена расписок Noventiq на свои акции
Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» завершил прием оферт в рамках дополнительного этапа обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq на собственные акции. Об этом сообщается на сайте компании.
Акции «Софтлайна» в 11:01 мск торговались по 164,78 руб. Их стоимость с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня увеличилась на 0,54%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до 3444,06 пункта, IT-индекс остался на уровне закрытия и составил 3794,27 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,17 и 39,81% соответственно, котировки компании – на 14,34%.
Всего компания обменяла более 624 000 ГДР Noventiq, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии. Взамен бумаг иностранного эмитента инвестлры получили свыше 208 000 акций «Софтлайна».
В сообщении компании отмечается, что дополнительная оферта способствовала повышению доли акций в свободном обращении (free-float). По данным Мосбиржи, в день объявления допоферты она составляла 5%, на текущий момент free-float не изменился.
«Софтлайн» объявил дополнительную оферту по обмену ГДР Noventiq на российские акции 27 марта. По итогу инвесторы смогут получить одну акцию «Софтлайна» на три расписки Noventiq. Стоимость акций в рамках обмена определили на уровне 160 руб., стоимость ГДР – 52,19 руб.