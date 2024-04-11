«Софтлайн» завершил прием оферт для обмена расписок Noventiq на свои акции

Акции «Софтлайна» в 11:01 мск торговались по 164,78 руб. Их стоимость с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня увеличилась на 0,54%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до 3444,06 пункта, IT-индекс остался на уровне закрытия и составил 3794,27 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,17 и 39,81% соответственно, котировки компании – на 14,34%.