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«Софтлайн» завершил прием оферт для обмена расписок Noventiq на свои акции

Ведомости

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» завершил прием оферт в рамках дополнительного этапа обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq на собственные акции. Об этом сообщается на сайте компании. 

Акции «Софтлайна» в 11:01 мск торговались по 164,78 руб. Их стоимость с закрытия основной сессии торгов предыдущего дня увеличилась на 0,54%. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% до 3444,06 пункта, IT-индекс остался на уровне закрытия и составил 3794,27 п. С начала года бенчмарки увеличились на 11,17 и 39,81% соответственно, котировки компании – на 14,34%.

Всего компания обменяла более 624 000 ГДР Noventiq, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии. Взамен бумаг иностранного эмитента инвестлры получили свыше 208 000 акций «Софтлайна».

В сообщении компании отмечается, что дополнительная оферта способствовала повышению доли акций в свободном обращении (free-float). По данным Мосбиржи, в день объявления допоферты она составляла 5%, на текущий момент free-float не изменился. 

«Софтлайн» объявил дополнительную оферту по обмену ГДР Noventiq на российские акции 27 марта. По итогу инвесторы смогут получить одну акцию «Софтлайна» на три расписки Noventiq. Стоимость акций в рамках обмена определили на уровне 160 руб., стоимость ГДР – 52,19 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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