Силуанов допустил начало замещения евробондов России в первом полугодии

Финансовое ведомство планировало начать замещение еврооблигаций России в IV квартале 2023 г. Старт процесса перенесли на 2024 г. из-за высокой нагрузки на организаторов и инфраструктуру в связи с большим количеством замещений со стороны корпоративных эмитентов.