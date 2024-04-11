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Силуанов допустил начало замещения евробондов России в первом полугодии

Ведомости

Замещение суверенных еврооблигаций России локальными бондами может стартовать в первом полугодии 2024 г. Принцип замещения будет таким же, как у корпоративных эмитентов, сообщил в интервью «Интерфаксу» министр финансов РФ Антон Силуанов.

Госдума в июле одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые позволяют правительству провести замещение выпусков суверенных государственных евробондов на локальные облигации с аналогичными параметрами. Соответствующие поправки ранее внес на рассмотрение Минфин.

Финансовое ведомство планировало начать замещение еврооблигаций России в IV квартале 2023 г. Старт процесса перенесли на 2024 г. из-за высокой нагрузки на организаторов и инфраструктуру в связи с большим количеством замещений со стороны корпоративных эмитентов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном замещении еврооблигаций российскими эмитентами на локальные бумаги в мае 2023 г. В корпоративном секторе под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний, сообщил ранее «Ведомостям» представитель Банка России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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