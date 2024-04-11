Силуанов допустил начало замещения евробондов России в первом полугодии
Замещение суверенных еврооблигаций России локальными бондами может стартовать в первом полугодии 2024 г. Принцип замещения будет таким же, как у корпоративных эмитентов, сообщил в интервью «Интерфаксу» министр финансов РФ Антон Силуанов.
Госдума в июле одобрила поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые позволяют правительству провести замещение выпусков суверенных государственных евробондов на локальные облигации с аналогичными параметрами. Соответствующие поправки ранее внес на рассмотрение Минфин.
Финансовое ведомство планировало начать замещение еврооблигаций России в IV квартале 2023 г. Старт процесса перенесли на 2024 г. из-за высокой нагрузки на организаторов и инфраструктуру в связи с большим количеством замещений со стороны корпоративных эмитентов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном замещении еврооблигаций российскими эмитентами на локальные бумаги в мае 2023 г. В корпоративном секторе под обязательное замещение подпадает не менее 30 компаний, сообщил ранее «Ведомостям» представитель Банка России.