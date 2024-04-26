Спрос инвесторов превысил объем IPO МТС-банка в 15 раз

Всего в рамках размещения было подано более 200 000 заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона приблизительно в 15 раз, отмечает компания. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов – 6,5 млрд руб.