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Спрос инвесторов превысил объем IPO МТС-банка в 15 раз

Ведомости

МТС-банк провел первичное публичное размещение по верхней границе ценового диапазона 2500 руб. за акцию. Размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов – спрос превысил объем IPO в 15 раз. Об этом говорится в сообщении компании.

Рыночная капитализация МТС-банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд руб. или 1,05 акционерного капитала банка на конец 2023 г., увеличенного на размер IPO. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO будет на уровне около 13,3%.

Всего в рамках размещения было подано более 200 000 заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона приблизительно в 15 раз, отмечает компания. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов – 6,5 млрд руб.

Размещение состояло из акций допэмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.

Средства, привлеченные в результате IPO, МТС-банк планирует направить на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.

Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Торги акциями начнутся 26 апреля около 15:00 по мск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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