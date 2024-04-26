Спрос инвесторов превысил объем IPO МТС-банка в 15 раз
МТС-банк провел первичное публичное размещение по верхней границе ценового диапазона 2500 руб. за акцию. Размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов – спрос превысил объем IPO в 15 раз. Об этом говорится в сообщении компании.
Рыночная капитализация МТС-банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд руб. или 1,05 акционерного капитала банка на конец 2023 г., увеличенного на размер IPO. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO будет на уровне около 13,3%.
Всего в рамках размещения было подано более 200 000 заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Спрос инвесторов превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона приблизительно в 15 раз, отмечает компания. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов – 6,5 млрд руб.
Размещение состояло из акций допэмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале банка по итогам IPO.
Средства, привлеченные в результате IPO, МТС-банк планирует направить на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка.
Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK. Торги акциями начнутся 26 апреля около 15:00 по мск.