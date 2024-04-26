Акции МТС-банка выросли на 10% по сравнению с ценой IPO

Спрос инвесторов превысил объем IPO в 15 раз, сообщила компания. Всего в рамках размещения было подано более 200 000 заявок на сумму около 168 млрд руб. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. На розничных инвесторов пришлось около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов – 6,5 млрд руб.