Акции МТС-банка выросли на 10% по сравнению с ценой IPO
Акции МТС-банка выросли на 10% по сравнению с ценой первичного публичного предложения (IPO) до 2750 руб. за бумагу.
МТС-банк 26 апреля сообщил, что провел первичное публичное размещение по верхней границе ценового диапазона 2500 руб. за шт. Капитализация компании на начало торгов составила 86,6 млрд руб. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO – около 13,3%.
Спрос инвесторов превысил объем IPO в 15 раз, сообщила компания. Всего в рамках размещения было подано более 200 000 заявок на сумму около 168 млрд руб. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. На розничных инвесторов пришлось около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов – 6,5 млрд руб.
Предложение состояло из акций допэмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции.