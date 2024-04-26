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Акции МТС-банка выросли на 10% по сравнению с ценой IPO

Ведомости

Акции МТС-банка выросли на 10% по сравнению с ценой первичного публичного предложения (IPO) до 2750 руб. за бумагу.

К 17:00 мск бумаги стоили 2645 руб. (+5,8%) Индекс Мосбиржи находился на отметке 3447,69 (+0,23%).

МТС-банк 26 апреля сообщил, что провел первичное публичное размещение по верхней границе ценового диапазона 2500 руб. за шт. Капитализация  компании на начало торгов составила 86,6 млрд руб. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO – около 13,3%.

Спрос инвесторов превысил объем IPO в 15 раз, сообщила компания. Всего в рамках размещения было подано более 200 000 заявок на сумму около 168 млрд руб. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. На розничных инвесторов пришлось около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов – 6,5 млрд руб.

Предложение состояло из акций допэмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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