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Wildberries разместил на Мосбирже ЦФА объемом 3 млрд рублей

Ведомости

На платформе Московской биржи 17 мая прошло размещение выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) маркетплейса Wildberries. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Выпуск ЦФА объемом 3 млрд руб. и сроком обращения 60 дней структурирован в виде денежных требований. Процентная ставка установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 1% годовых, отмечает площадка.

Маркетплейс впервые проводит выпуск ЦФА для привлечения финансирования, уточнила финансовый директор Wildberries Ирина Матачунас. Полученные средства компания планирует направить на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока.

3 августа 2023 г. Московская биржа получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО «Московская биржа»). Как поясняла площадка, лицензия ОИС дает возможность выпускать ЦФА, а лицензия операторов обмена дает возможность совершения операций с ЦФА, выпущенных не только в ОИС НРД, но и других системах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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