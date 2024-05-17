Wildberries разместил на Мосбирже ЦФА объемом 3 млрд рублей
На платформе Московской биржи 17 мая прошло размещение выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) маркетплейса Wildberries. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Выпуск ЦФА объемом 3 млрд руб. и сроком обращения 60 дней структурирован в виде денежных требований. Процентная ставка установлена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 1% годовых, отмечает площадка.
Маркетплейс впервые проводит выпуск ЦФА для привлечения финансирования, уточнила финансовый директор Wildberries Ирина Матачунас. Полученные средства компания планирует направить на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока.
3 августа 2023 г. Московская биржа получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО «Московская биржа»). Как поясняла площадка, лицензия ОИС дает возможность выпускать ЦФА, а лицензия операторов обмена дает возможность совершения операций с ЦФА, выпущенных не только в ОИС НРД, но и других системах.