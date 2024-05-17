Wildberries разместил на Мосбирже ЦФА объемом 3 млрд рублей

3 августа 2023 г. Московская биржа получила лицензии Банка России на ведение деятельности оператора информационной системы (НКО АО НРД) и оператора обмена ЦФА (ПАО «Московская биржа»). Как поясняла площадка, лицензия ОИС дает возможность выпускать ЦФА, а лицензия операторов обмена дает возможность совершения операций с ЦФА, выпущенных не только в ОИС НРД, но и других системах.