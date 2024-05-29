«Самолет плюс» сформировал совет директоров с прицелом на IPO

«Самолет плюс» – это proptech-сервис. В его основе которого – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов. Как сообщила компания, продажи недвижимости через сервис в I квартале 2024 г. выросли в 2,4 раза год к году — до 23 000 сделок. По внутренним подсчетам, через сервис заключается около 7% от всех сделок с недвижимостью в России. Ежемесячно на платформу заходят около 6 млн человек, а CRM-системами компании пользуется 55 000 агентов по недвижимости.