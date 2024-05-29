«Самолет плюс» сформировал совет директоров с прицелом на IPO
Сервис квартирных решений «Самолет плюс» (дочерняя компания девелопера «Самолет») впервые сформировал совет директоров. Коллегиальный орган управления нужен для соответствия требованиям Мосбиржи на случай проведения первичного публичного предложения акций (IPO) в будущем, сообщили «Ведомостям» в компании.
Совет директоров «дочки» «Самолета» возглавил основатель сервиса Дмитрий Волков. В состав коллегиального органа также вошли генеральный директор компании Александр Попов, генеральный директор группы «Самолет» Андрей Иваненко, председатель совета директоров материнской компании Дмитрий Голубков, а независимым членом избрали директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова.
«Формирование Совета директоров усиливает корпоративное управление компанией и делает его более прозрачным. Кроме того для проведения IPO любой компании необходимо соответствовать критериям Мосбиржи, в том числе привлечь независимых членов в совет директоров. Как мы заявляли ранее, проведение IPO – это возможный вариант стратегии развития “Самолет Плюс”», – приводятся в сообщении компании слова Волкова.
«Самолет плюс» – это proptech-сервис. В его основе которого – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов. Как сообщила компания, продажи недвижимости через сервис в I квартале 2024 г. выросли в 2,4 раза год к году — до 23 000 сделок. По внутренним подсчетам, через сервис заключается около 7% от всех сделок с недвижимостью в России. Ежемесячно на платформу заходят около 6 млн человек, а CRM-системами компании пользуется 55 000 агентов по недвижимости.
«Самолет» сообщал о планах вывода на IPO своей «дочки» – «Самолет плюс» – в декабре 2023 г. Размещение может состояться в 2025 г., а в первом полугодии 2024 г. девелопер планирует провести pre-IPO компании.