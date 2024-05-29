Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

«Самолет плюс» сформировал совет директоров с прицелом на IPO

Ведомости

Сервис квартирных решений «Самолет плюс» (дочерняя компания девелопера «Самолет») впервые сформировал совет директоров. Коллегиальный орган управления нужен для соответствия требованиям Мосбиржи на случай проведения первичного публичного предложения акций (IPO) в будущем, сообщили «Ведомостям» в компании. 

Совет директоров «дочки» «Самолета» возглавил основатель сервиса Дмитрий Волков. В состав коллегиального органа также вошли генеральный директор компании Александр Попов, генеральный директор группы «Самолет» Андрей Иваненко, председатель совета директоров материнской компании Дмитрий Голубков, а независимым членом избрали директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилла Варламова.

«Формирование  Совета директоров усиливает корпоративное управление компанией и делает его более прозрачным. Кроме того для проведения IPO любой компании необходимо соответствовать критериям Мосбиржи, в том числе привлечь независимых членов в совет директоров. Как мы заявляли ранее, проведение IPO – это возможный вариант стратегии развития “Самолет Плюс”», – приводятся в сообщении компании слова Волкова.

«Самолет плюс» – это proptech-сервис. В его основе которого – технологическая платформа для покупки квартир с рядом дополнительных услуг и сервисов. Как сообщила компания, продажи недвижимости через сервис в I квартале 2024 г. выросли в 2,4 раза год к году — до 23 000 сделок. По внутренним подсчетам, через сервис заключается около 7% от всех сделок с недвижимостью в России. Ежемесячно на платформу заходят около 6 млн человек, а CRM-системами компании пользуется 55 000 агентов по недвижимости.

«Самолет» сообщал о планах вывода на IPO своей «дочки» – «Самолет плюс» – в декабре 2023 г. Размещение может состояться в 2025 г., а в первом полугодии 2024 г. девелопер планирует провести pre-IPO компании.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных