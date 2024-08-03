«Цифра брокер» конвертирует в доллары валюту клиентов, отличную от биржевой
Инвестиционная компания «Цифра брокер» утвердила новую редакцию договора клиентского обслуживания и договора на ведение ИИС, согласно которым валютные остатки на счетах клиентов будут принудительно конвертированы в доллары США, но только по валютам, которые не обращаются на Мосбирже. Изменения начнут действовать с 16 августа.
Представитель «Цифра брокера» сообщил «РБК Инвестициям», что мера затронет «единицы клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов». Для самого доллара США будет сделано исключение. В договор также добавили пункт о принудительной продаже некоторых клиентских активов. Речь идет о финансовых инструментах, которые хранятся в иностранной финансовой организации, не обращаются на биржевых торгах иностранных бирж и не имеют рыночной стоимости.
«Закрытие позиций в соответствии с настоящим пунктом производится брокером при наличии встречного предложения путем продажи соответствующего финансового инструмента по цене 0,01 руб. за 1 штуку финансового инструмента на внебиржевом рынке», – говорится в документе.
В июне «Цифра брокер» сообщила, что с 3 июля начнет отклонять вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках, а также в кредитных организациях ряда стран. 13 июля компания утвердила новый договор обслуживания клиентов с брокерскими счетами и ИИС, в нем прописаны условия принудительной конвертации валюты.