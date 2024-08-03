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«Цифра брокер» конвертирует в доллары валюту клиентов, отличную от биржевой

Ведомости

Инвестиционная компания «Цифра брокер» утвердила новую редакцию договора клиентского обслуживания и договора на ведение ИИС, согласно которым валютные остатки на счетах клиентов будут принудительно конвертированы в доллары США, но только по валютам, которые не обращаются на Мосбирже. Изменения начнут действовать с 16 августа.

Представитель «Цифра брокера» сообщил «РБК Инвестициям», что мера затронет «единицы клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов». Для самого доллара США будет сделано исключение. В договор также добавили пункт о принудительной продаже некоторых клиентских активов. Речь идет о финансовых инструментах, которые хранятся в иностранной финансовой организации, не обращаются на биржевых торгах иностранных бирж и не имеют рыночной стоимости.

«Закрытие позиций в соответствии с настоящим пунктом производится брокером при наличии встречного предложения путем продажи соответствующего финансового инструмента по цене 0,01 руб. за 1 штуку финансового инструмента на внебиржевом рынке», – говорится в документе.

В июне «Цифра брокер» сообщила, что с 3 июля начнет отклонять вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках, а также в кредитных организациях ряда стран. 13 июля компания утвердила новый договор обслуживания клиентов с брокерскими счетами и ИИС, в нем прописаны условия принудительной конвертации валюты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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