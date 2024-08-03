«Цифра брокер» конвертирует в доллары валюту клиентов, отличную от биржевой

Представитель «Цифра брокера» сообщил «РБК Инвестициям», что мера затронет «единицы клиентов с незначительными остатками, в частности от зачисления дивидендов». Для самого доллара США будет сделано исключение. В договор также добавили пункт о принудительной продаже некоторых клиентских активов. Речь идет о финансовых инструментах, которые хранятся в иностранной финансовой организации, не обращаются на биржевых торгах иностранных бирж и не имеют рыночной стоимости.