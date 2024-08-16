Мосбиржа вводит ограничения для торгов акциями «Детского мира»
Московская биржа вводит ограничения для торгов обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» с 19 августа, сообщается на сайте площадки.
«С 19 августа 2024 г. по 15 октября 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 октября 2024 г.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что последний торговый день в «стакане Т+1» – 14 октября. 16 октября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 17 октября торги акциями прекращаются.
В феврале акционеры «Детского мира» приняли решение о ликвидации ПАО. Ретейлер отметил, что акционеры публичного общества смогут получить имущество ликвидируемой компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами в рамках ликвидации пропорционально количеству принадлежащих им акций. Все акции ликвидированного ПАО «Детский мир» будут погашены.
«Детский мир» в ноябре 2022 г. сообщил о планах стать непубличной компанией. В рамках этого процесса компания объявляла несколько программ обратного выкупа акций. Из ПАО «Детский мир» была также выделена непубличная операционная компания ООО «ДМ». В сентябре прошлого года «Детский мир» сообщил о завершении трансформации в частный бизнес.