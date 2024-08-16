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Мосбиржа вводит ограничения для торгов акциями «Детского мира»

Ведомости

Московская биржа вводит ограничения для торгов обыкновенными акциями ПАО «Детский мир» с 19 августа, сообщается на сайте площадки.

«С 19 августа 2024 г. по 15 октября 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 октября 2024 г.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что последний торговый день в «стакане Т+1» – 14 октября. 16 октября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 17 октября торги акциями прекращаются.

В феврале акционеры «Детского мира» приняли решение о ликвидации ПАО. Ретейлер отметил, что акционеры публичного общества смогут получить имущество ликвидируемой компании, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами в рамках ликвидации пропорционально количеству принадлежащих им акций. Все акции ликвидированного ПАО «Детский мир» будут погашены.

«Детский мир» в ноябре 2022 г. сообщил о планах стать непубличной компанией. В рамках этого процесса компания объявляла несколько программ обратного выкупа акций. Из ПАО «Детский мир» была также выделена непубличная операционная компания ООО «ДМ». В сентябре прошлого года «Детский мир» сообщил о завершении трансформации в частный бизнес.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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