Мосбиржа вводит ограничения для торгов акциями «Детского мира»

«Детский мир» в ноябре 2022 г. сообщил о планах стать непубличной компанией. В рамках этого процесса компания объявляла несколько программ обратного выкупа акций. Из ПАО «Детский мир» была также выделена непубличная операционная компания ООО «ДМ». В сентябре прошлого года «Детский мир» сообщил о завершении трансформации в частный бизнес.