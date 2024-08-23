Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Производитель чипов Kioxia проведет листинг в октябре на фоне интереса к ИИ

Ведомости

Японский производитель чипов Kioxia Holdings подал заявку на листинг в октябре на Токийской фондовой бирже на фоне бума технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Nikkei Asia.

Предполагается, что рыночная капитализация компании превысит 1,5 трлн иен ($ 10,3 млрд). Nikkei  отмечает, что это станет крупнейшим первичным публичным размещением акций биржи в 2024 г.

Как отмечает Bloomberg, потенциальная сделка Kioxia совпадает с увеличением господдержки инвестиций в сектор микросхем для гарантий поставки компонентов в условиях роста геополитической напряженности.

Кроме того, агентство со ссылкой на источники сообщает, что инвестиционный фонд Bain Capital «продолжает реализацию своих возрожденных планов» по первичному публичному размещению Kioxia Holdings. Отмечается, что это может привлечь около $500 млн. По данным собеседников Bloomberg, Kioxia может начать IPO уже в ближайшие недели.

11 января Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays писал, что в Китае могут начать производить в два раза больше чипов в ближайшие пять лет. Большая часть дополнительных производственных мощностей может быть добавлена в ближайшие три года. К такому выводу пришли эксперты после анализа 48 производителей чипов, имеющих заводы в КНР.

30 января сообщалось, что власти Японии направят около 45,2 млрд иен ($307 млн) на разработку оптических технологий для их использования в чипах. Субсидии планировалось предоставить компаниям NTT, NEC, Furukawa Electric, Shinko Electric, Kioxia в сотрудничестве с американской Intel и южнокорейской SK Hynix.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных