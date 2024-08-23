Производитель чипов Kioxia проведет листинг в октябре на фоне интереса к ИИ

11 января Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays писал, что в Китае могут начать производить в два раза больше чипов в ближайшие пять лет. Большая часть дополнительных производственных мощностей может быть добавлена в ближайшие три года. К такому выводу пришли эксперты после анализа 48 производителей чипов, имеющих заводы в КНР.