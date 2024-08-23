Производитель чипов Kioxia проведет листинг в октябре на фоне интереса к ИИ
Японский производитель чипов Kioxia Holdings подал заявку на листинг в октябре на Токийской фондовой бирже на фоне бума технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Nikkei Asia.
Предполагается, что рыночная капитализация компании превысит 1,5 трлн иен ($ 10,3 млрд). Nikkei отмечает, что это станет крупнейшим первичным публичным размещением акций биржи в 2024 г.
Как отмечает Bloomberg, потенциальная сделка Kioxia совпадает с увеличением господдержки инвестиций в сектор микросхем для гарантий поставки компонентов в условиях роста геополитической напряженности.
Кроме того, агентство со ссылкой на источники сообщает, что инвестиционный фонд Bain Capital «продолжает реализацию своих возрожденных планов» по первичному публичному размещению Kioxia Holdings. Отмечается, что это может привлечь около $500 млн. По данным собеседников Bloomberg, Kioxia может начать IPO уже в ближайшие недели.
11 января Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays писал, что в Китае могут начать производить в два раза больше чипов в ближайшие пять лет. Большая часть дополнительных производственных мощностей может быть добавлена в ближайшие три года. К такому выводу пришли эксперты после анализа 48 производителей чипов, имеющих заводы в КНР.
30 января сообщалось, что власти Японии направят около 45,2 млрд иен ($307 млн) на разработку оптических технологий для их использования в чипах. Субсидии планировалось предоставить компаниям NTT, NEC, Furukawa Electric, Shinko Electric, Kioxia в сотрудничестве с американской Intel и южнокорейской SK Hynix.