Аналитики впервые начали покрывать акции «Ви.ру» с целевой ценой ниже IPO

Однако в основе роста бизнеса лежит тренд на увеличение доли цифрового канала продаж на масштабном и диверсифицированном рынке DIY (do it yourself, «сделай сам»), пишут аналитики Альфа–банка. Они видят восстановление динамики выручки в первом полугодии 2025 г., а также прогнозируют компании место в числе топ-2 по росту выручки и EBITDA в 2024-2025 гг. среди российских публичных интернет-компаний и иностранных аналогов e-commerce.