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Аналитики впервые начали покрывать акции «Ви.ру» с целевой ценой ниже IPO

Ведомости

Аналитики Альфа–банка первыми начали анализ акций онлайн-гипермаркета товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» (ПАО «Ви.ру»), говорится в аналитической записке (есть у «Ведомостей»). Они установили рекомендацию «выше рынка» и целевую цену на горизонте 12 месяцев на уровне 183 руб. Это ниже цены IPO на 8,5%, но выше текущей (135,1 руб.) на 35,5%.

«Ви.ру» завершил IPO 5 июля по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб.). Компания привлекла около 14,5 млрд руб., а ее рыночная капитализация по итогам размещения составила 100 млрд руб. Размер free–floaf (акции в свободном обращении) составил порядка 12%. Бумаги вошли в первый уровень листинга.

Котировки акций компании «Ви.ру» опустились ниже цены IPO на фоне общей просадки российского рынка акций и невыразительных результатов за первое полугодие 2024 г., пишут аналитики Альфа–банка. Индекс Мосбиржи с 5 июля потерял больше 10%. Компания показала рост выручки (на 35,3% год к году до 76,1 млрд руб.) и EBITDA (на 61,1% до 5,9 млрд руб.), но снижение чистой прибыли – на 80% до 296 млн руб.

Аналитики сервиса «Газпромбанк инвестиции» объясняли, что с целью своего развития компания прибегает к использованию заемных средств и аренды, что в условиях высоких процентных ставок оказывает существенное давление на чистую прибыль, которое может усугубиться при замедлении темпов роста доходов компании. 

Однако в основе роста бизнеса лежит тренд на увеличение доли цифрового канала продаж на масштабном и диверсифицированном рынке DIY (do it yourself, «сделай сам»), пишут аналитики Альфа–банка. Они видят восстановление динамики выручки в первом полугодии 2025 г., а также прогнозируют компании место в числе топ-2 по росту выручки и EBITDA в 2024-2025 гг. среди российских публичных интернет-компаний и иностранных аналогов e-commerce.

В Альфа–банке ожидают рост выручки «Ви.ру» в 2024 г. на 32% год к году и средний годовой темп роста показателя в 2023-2030 гг. на уровне 29% при увеличении доли b2b в выручке до 84% (67% по итогам первого полугодия).

Акции компании торгуются по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA на 2024–2025 гг. на уровне 6,25-3,96х, предполагая дисконт 30% к цене IPO, пишут аналитики Альфа–банка. При этом их анализ методом ДДП (дисконтрованных денежных потоков) и методом мультипликаторов указывает на потенциал роста бумаги с текущих уровней до 8,4-5,3x.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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