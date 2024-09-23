Аналитики впервые начали покрывать акции «Ви.ру» с целевой ценой ниже IPO

Котировки акций компании «Ви.ру» опустились ниже цены IPO на фоне общей просадки российского рынка акций и невыразительных результатов за первое полугодие 2024 г., пишут аналитики Альфа–банка. Индекс Мосбиржи с 5 июля потерял больше 10%. Компания показала рост выручки (на 35,3% год к году до 76,1 млрд руб.) и EBITDA (на 61,1% до 5,9 млрд руб.), но снижение чистой прибыли – на 80% до 296 млн руб.