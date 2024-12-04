СМИ: рынки борются с политической напряженностью во Франции и Южной Корее
Мировые фондовые и валютные рынки демонстрировали смешанную динамику на фоне последствий от ввода и отмены военного положения в Южной Корее и политической напряженности во Франции, где предстоящий вотум недоверия премьер-министру также поставил евро в центр внимания, передает Reuters со ссылкой на показатели рынков.
Политический кризис в Корее опустил индекс KOSPI, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже, на 1,4%, в результате чего убытки с начала года превысили 7%, что сделало показатель худшим из крупнейших фондовых рынков Азии в этом году. Большинство азиатских рынков, за исключением Южной Кореи, выросли. Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством Центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла во вторник, 3 декабря.
В Европе рынок акций вырос на 0,2%, а курс евро торговался около двухлетнего минимума перед вотумом недоверия во Франции, где «голубые фишки» росли на 0,4%. Как напоминает агентство, французские законодатели должны проголосовать за резолюции, которые, «скорее всего, приведут к уходу коалиции премьер-министра Мишеля Барнье», что усугубит политический кризис во второй по величине экономике ЕС.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Трансляция видеообращения велась на телеканале YTN. В ходе обращения Юн Сок Ёль также напомнил, что оппозиционная Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Спустя два часа парламент голосованием отменил военное положение.