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СМИ: рынки борются с политической напряженностью во Франции и Южной Корее

Ведомости

Мировые фондовые и валютные рынки демонстрировали смешанную динамику на фоне последствий от ввода и отмены военного положения в Южной Корее и политической напряженности во Франции, где предстоящий вотум недоверия премьер-министру также поставил евро в центр внимания, передает Reuters со ссылкой на показатели рынков.

Политический кризис в Корее опустил индекс KOSPI, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на Корейской бирже, на 1,4%, в результате чего убытки с начала года превысили 7%, что сделало показатель худшим из крупнейших фондовых рынков Азии в этом году. Большинство азиатских рынков, за исключением Южной Кореи, выросли. Нацвалюта вона, поддерживаемая предполагаемым вмешательством Центрального банка, была стабильной, но оставалась близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару США, которого она достигла во вторник, 3 декабря.

В Европе рынок акций вырос на 0,2%, а курс евро торговался около двухлетнего минимума перед вотумом недоверия во Франции, где «голубые фишки» росли на 0,4%. Как напоминает агентство, французские законодатели должны проголосовать за резолюции, которые, «скорее всего, приведут к уходу коалиции премьер-министра Мишеля Барнье», что усугубит политический кризис во второй по величине экономике ЕС.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Трансляция видеообращения велась на телеканале YTN. В ходе обращения Юн Сок Ёль также напомнил, что оппозиционная Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Спустя два часа парламент голосованием отменил военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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