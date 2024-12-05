Мосбиржа заинтересована в запуске деривативов на инструменты долгового рынка
Мосбиржа видит интерес инвесторов к фьючерсу на индекс гособлигаций RGBI. На этом фоне торговая площадка допускает расширение линейки контрактов на инструменты долгового рынка, передает РБК со ссылкой на управляющего директор по фондовому рынку биржи Бориса Блохина в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds.
По словам Блохина, торговая площадка видит потенциал в создании инструментов долгового рынка. «Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставки. Кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, и сделать это еще лучше», – сказал он.
В настоящий момент на бирже не торгуются фьючерсы на отдельные ОФЗ, но есть контракт на ценовой индекс гособлигаций RGBI. Индекс выступает основным индикатором российского суверенного долгового рынка. Блохин добавил, что фьючерс на RGBI «выстрелил» с середины года, к августу оборот средств составил 4,5 млрд руб.
19 сентября индекс RGBI, включающий 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном, обвалился до минимума с 21 марта 2022 г. Индекс рос с начала месяца вплоть до 9 сентября (за это время он прибавил 1,7%) – многие аналитики прогнозировали, что на ближайшем заседании совет директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», разошлись в оценках: половина из них ожидали, что ставка останется неизменной, а другие прогнозировали ее рост. Но на неделе в преддверии решения регулятора индекс RGBI снова начал движение вниз. 13 сентября регулятор поднял ставку до 19%, и нисходящий тренд закрепился.