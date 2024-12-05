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Мосбиржа заинтересована в запуске деривативов на инструменты долгового рынка

Ведомости

Мосбиржа видит интерес инвесторов к фьючерсу на индекс гособлигаций RGBI. На этом фоне торговая площадка допускает расширение линейки контрактов на инструменты долгового рынка, передает РБК со ссылкой на управляющего директор по фондовому рынку биржи Бориса Блохина в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds.

По словам Блохина, торговая площадка видит потенциал в создании инструментов долгового рынка. «Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставки. Кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, и сделать это еще лучше», – сказал он.

В настоящий момент на бирже не торгуются фьючерсы на отдельные ОФЗ, но есть контракт на ценовой индекс гособлигаций RGBI. Индекс выступает основным индикатором российского суверенного долгового рынка. Блохин добавил, что фьючерс на RGBI «выстрелил» с середины года, к августу оборот средств составил 4,5 млрд руб.

19 сентября индекс RGBI, включающий 25 наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном, обвалился до минимума с 21 марта 2022 г. Индекс рос с начала месяца вплоть до 9 сентября (за это время он прибавил 1,7%) – многие аналитики прогнозировали, что на ближайшем заседании совет директоров ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», разошлись в оценках: половина из них ожидали, что ставка останется неизменной, а другие прогнозировали ее рост. Но на неделе в преддверии решения регулятора индекс RGBI снова начал движение вниз. 13 сентября регулятор поднял ставку до 19%, и нисходящий тренд закрепился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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