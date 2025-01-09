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Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов за III квартал 2024 года

Ведомости

Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Займер» на внеочередном общем собрании одобрили решение совета директоров о выплате дивидендов в размере 1,051 млрд руб., или 100% чистой прибыли компании за III квартал 2024 г. Кворум общего собрания акционеров составил 86,3%, говорится в сообщении «Займера».

Сумма дивидендов за III квартал прошлого года на одну акцию составляет 10 руб. 51 коп. Гендиректор «Займера» Роман Макаров отметил, что это соответствует дивидендной доходности на дату одобрения решения о выплате 7,9% за квартал.

«При этом за первые два квартала года мы уже выплатили дивиденды – 16 руб. 60 коп. Итого доход акционеров за первые девять месяцев 2024 г. суммарно будет равен 27 руб. 11 коп. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности на дату одобрения решения о выплате дивидендов за III квартал 2024 г. в 20,5%», – сказал Макаров.

По его словам, впереди выплата за IV квартал прошлого года. Дивидендная политика компании предполагает поквартальные выплаты на уровне не менее 50% чистой прибыли.

Купить акции «Займера» для получения дивидендов за III квартал можно до 13 января включительно. Реестр по дивидендам будет закрыт 14 января. Номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профучастниками рынка ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров, дивиденды будут выплачены не позднее 28 января. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 февраля.

Совет директоров «Займера» рекомендовал направить на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за III квартал 2024 г. 25 ноября. Отмечалось, что с учетом дивидендов, выплаченных ранее за I и II кварталы прошлого года, суммарный объем дивидендов за первые девять месяцев 2024 г. может составить 2,711 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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