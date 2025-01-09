Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов за III квартал 2024 года

«При этом за первые два квартала года мы уже выплатили дивиденды – 16 руб. 60 коп. Итого доход акционеров за первые девять месяцев 2024 г. суммарно будет равен 27 руб. 11 коп. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности на дату одобрения решения о выплате дивидендов за III квартал 2024 г. в 20,5%», – сказал Макаров.