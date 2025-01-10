Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80
Цена нефти марки Brent вновь опустилась ниже $80 после скачка на сообщениях о санкциях против российских нефтяных компаний. На 23:34 стоимость мартовского контракта на поставку одного барреля составила $79,6, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В ходе торгов стоимость барреля превышала $80 впервые с 8 октября 2024 г. По состоянию на 17:19 мск стоимость барреля достигала $80,21, позже перейдя к росту и достигнув $80,75. Последний раз цена фьючерса на нефть превышала $80 за баррель в октябре 2024 г. 7 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE превысила это значение впервые с 27 августа 2024 г.
10 января минфин США и Великобритания ввели санкции против а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».