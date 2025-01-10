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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80

Ведомости

Цена нефти марки Brent вновь опустилась ниже $80 после скачка на сообщениях о санкциях против российских нефтяных компаний. На 23:34 стоимость мартовского контракта на поставку одного барреля составила $79,6, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов стоимость барреля превышала $80 впервые с 8 октября 2024 г. По состоянию на 17:19 мск стоимость барреля достигала $80,21, позже перейдя к росту и достигнув $80,75. Последний раз цена фьючерса на нефть превышала $80 за баррель в октябре 2024 г. 7 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE превысила это значение впервые с 27 августа 2024 г.

10 января минфин США и Великобритания ввели санкции против  а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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