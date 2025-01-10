Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80

10 января минфин США и Великобритания ввели санкции против а затем и Великобритания ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Санкции США, в частности, затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».