«Экзалтер» сообщает о намерении провести pre-IPO на платформе MOEX Start

Как подчеркивает группа, Visible AD призвана решить основные проблемы рынка мобильного и интернет-маркетинга, включая доступ к иностранному рекламному инвентарю и исключение фродового трафика. «Экзалтер» прогнозирует рост выручки до 9,5 млрд руб. к 2029 г. со среднегодовым темпом роста около 40%. Компания также рассматривает возможность выплаты дивидендов по мере роста бизнеса. Стратегия компании направлена на расширение присутствия на рынке интернет-рекламы и маркетинга, а также сохранение лидерства на рынке Connected TV. Прогнозная выручка группы за 2024 г. ожидается на уровне более 1,8 млрд руб., а значение EBITDA – 400 млн руб.