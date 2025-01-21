«Экзалтер» сообщает о намерении провести pre-IPO на платформе MOEX Start
Группа «Экзалтер», владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visible, объявила о намерении провести pre-IPO на платформе Московской биржи MOEX Start 22 января 2025 г, сообщили в группе.
Компания планирует предложить инвесторам 500 000 обыкновенных акций по цене 1320 руб. за штуку, что составляет 20% уставного капитала компании. Общий объем привлекаемых средств составит 660 млн руб. Организаторами размещения выступят BITL и ООО «Компания БКС». Привлеченные средства будут направлены на запуск и обучение собственной платформы Visible AD, которая позволит масштабировать бизнес на рынке интернет-рекламы.
Как подчеркивает группа, Visible AD призвана решить основные проблемы рынка мобильного и интернет-маркетинга, включая доступ к иностранному рекламному инвентарю и исключение фродового трафика. «Экзалтер» прогнозирует рост выручки до 9,5 млрд руб. к 2029 г. со среднегодовым темпом роста около 40%. Компания также рассматривает возможность выплаты дивидендов по мере роста бизнеса. Стратегия компании направлена на расширение присутствия на рынке интернет-рекламы и маркетинга, а также сохранение лидерства на рынке Connected TV. Прогнозная выручка группы за 2024 г. ожидается на уровне более 1,8 млрд руб., а значение EBITDA – 400 млн руб.
О намерении компании провести pre-IPO стало известно 4 декабря 2024 г. Тогда сообщалось, что сделка должна была пройти в середине декабря. Организатор pre-IPO сделки – компания BITL – оценила «Экзалтер» в 3,3 млрд руб. АО планировало провести один раунд привлечения средств и разместить 20% акций на 660 млн руб.
Размещение пройдет в формате cash-in – инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Большую часть привлеченных средств компания направит на доработку и обучение собственной рекламной платформы, а остальные деньги пойдут на закупку трафика для привлечения рекламодателей, говорит Петрик.
Основной бренд компании – Visible – специализируется на мобильном перформанс- и медийном маркетинге. В числе рекламодателей Visible – «Яндекс», «Мегамаркет», «Магнит», Hoff, Kion, «Вкусвилл» и др. По итогам 2023 г. Visible вошло в топ-3 крупнейших игроков России по выручке (главные конкуренты – Go Mobile и Rocket10), и, как рассказывала «Ведомостям» член совета директоров компании и исполнительный директор агентства Exalter Анна Петрик, на декабрь 17 млн пользователей ежедневно взаимодействовали с размещенной агентством рекламой через мобильные приложения, сайты и социальные сети, а число компаний-клиентов превысило 100.