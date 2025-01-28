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«Цифровые привычки» объявили о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start

Ведомости

Российский разработчик цифровых решений для финтеха и банков «Цифровые привычки» объявил о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start Московской биржи, говорится в сообщении торговой площадки. Компания планирует привлечь от 600 до 900 млн руб., разместив до 30 млн обыкновенных акций по цене 30 руб. за бумагу, что составляет до 17% уставного капитала. Сбор заявок начался 28 января и продлится до 13 февраля.

Акции назначен тикер DGTL. Средства от размещения будут направлены на развитие группы, включая расширение продуктовой линейки, развитие модульных решений и усиление команды. Компания также планирует выход на новые рынки СНГ и мира. Инвесторам предложен защитный механизм в виде пут-опциона с доходностью 10% годовых, если компания не выйдет на IPO до конца 2027 г.

За девять месяцев 2024 г. выручка группы выросла на 68% до 710 млн руб., а прибыль увеличилась на 87% до 41 млн руб. Показатель чистый долг / EBITDA составляет около 0,46х. В структуру материнской компании входят ИТ-компании «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». Также она оказывает услуги заказной разработки программного обеспечения для банков и развивает собственную платформу для быстрого тестирования и запуска ИТ-проектов.

20 января Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPO. Среди его пунктов – расширение круга доступной инвестору информации и усиление роли организаторов. ЦБ также намерен ввести требования к составлению годового отчета, чтобы сделать его более информативным. Сложившаяся практика сейчас такова, что у ряда эмитентов нет четких ориентиров в отношении структуры и содержания этого документа, говорится в докладе: в некоторых случаях, пользуясь отсутствием требований, компании составляют годовые отчеты только из 1–2 страниц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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