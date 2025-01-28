«Цифровые привычки» объявили о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start

20 января Банк России представил план по повышению прозрачности рынка IPO. Среди его пунктов – расширение круга доступной инвестору информации и усиление роли организаторов. ЦБ также намерен ввести требования к составлению годового отчета, чтобы сделать его более информативным. Сложившаяся практика сейчас такова, что у ряда эмитентов нет четких ориентиров в отношении структуры и содержания этого документа, говорится в докладе: в некоторых случаях, пользуясь отсутствием требований, компании составляют годовые отчеты только из 1–2 страниц.