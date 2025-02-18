Bloomberg: фондовый рынок США вырос после переговоров с Москвой

Переговоры между Россией и США состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии и, по мнению экспертов, могут стать шагом к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Американская сторона охарактеризовала эти консультации как предварительные и направленные на понимание намерений Москвы в вопросе завершения военного конфликта на Украине. На фоне этой новости выросли акции европейских оборонных компаний, таких как Rheinmetall AG и Dassault Aviation SA, так как участники рынка ожидают увеличения военных расходов в регионе.