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Bloomberg: фондовый рынок США вырос после переговоров с Москвой

Ведомости

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику, указывая на вероятный рост на Уолл-стрит. Оптимизм на рынках связан с прошедшими переговорами между российскими и американскими представителями, которые вселили надежду на возможное завершение конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.

Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Акции Intel Corp. подскочили на 5% на фоне сообщений Wall Street Journal (WSJ) о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Broadcom Inc. рассматривают варианты сделок, направленных на разделение активов американского чипмейкера. Рост также продемонстрировали Super Micro Computer Inc. и Micron Technology Inc.

Переговоры между Россией и США состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии и, по мнению экспертов, могут стать шагом к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Американская сторона охарактеризовала эти консультации как предварительные и направленные на понимание намерений Москвы в вопросе завершения военного конфликта на Украине. На фоне этой новости выросли акции европейских оборонных компаний, таких как Rheinmetall AG и Dassault Aviation SA, так как участники рынка ожидают увеличения военных расходов в регионе.

В целом настроения на фондовом рынке остаются положительными. Согласно опросу, проведенному Bank of America Corp., глобальные акции остаются наиболее востребованным активом среди инвесторов. При этом уровень наличности в фондах опустился до минимальных значений с 2010 г., что свидетельствует о возросшей склонности участников рынка к риску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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