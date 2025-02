Bloomberg: фондовый рынок США вырос после переговоров с Москвой

Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Акции Intel Corp. подскочили на 5% на фоне сообщений Wall Street Journal (WSJ) о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Broadcom Inc. рассматривают варианты сделок, направленных на разделение активов американского чипмейкера. Рост также продемонстрировали Super Micro Computer Inc. и Micron Technology Inc.