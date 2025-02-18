Bloomberg: фондовый рынок США вырос после переговоров с Москвой
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику, указывая на вероятный рост на Уолл-стрит. Оптимизм на рынках связан с прошедшими переговорами между российскими и американскими представителями, которые вселили надежду на возможное завершение конфликта на Украине, сообщает Bloomberg.
Контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Акции Intel Corp. подскочили на 5% на фоне сообщений Wall Street Journal (WSJ) о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Broadcom Inc. рассматривают варианты сделок, направленных на разделение активов американского чипмейкера. Рост также продемонстрировали Super Micro Computer Inc. и Micron Technology Inc.
Переговоры между Россией и США состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии и, по мнению экспертов, могут стать шагом к встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Американская сторона охарактеризовала эти консультации как предварительные и направленные на понимание намерений Москвы в вопросе завершения военного конфликта на Украине. На фоне этой новости выросли акции европейских оборонных компаний, таких как Rheinmetall AG и Dassault Aviation SA, так как участники рынка ожидают увеличения военных расходов в регионе.
В целом настроения на фондовом рынке остаются положительными. Согласно опросу, проведенному Bank of America Corp., глобальные акции остаются наиболее востребованным активом среди инвесторов. При этом уровень наличности в фондах опустился до минимальных значений с 2010 г., что свидетельствует о возросшей склонности участников рынка к риску.