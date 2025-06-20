«Новатэк» собрал книгу заявок на новый квазидолларовый выпуск

Сбор заявок прошел в условиях высокого геополитического напряжения, но выпуск все равно был встречен существенным интересом со стороны инвесторов, заметил Шулаков. В ходе формирования книги объем размещения вырос на $150 млн, а ориентир ставки купона снижен на 50 б. п. от верхнего значения первоначального диапазона, рассказал он. Расчеты по выпуску запланированы на 24 июня на Московской бирже. Агентом по размещению выступает инвесткомпания «Табула раса».