«Новатэк» собрал книгу заявок на новый квазидолларовый выпуск
Газодобывающая компания «Новатэк» 19 июня собрала книгу заявок на выпуск пятилетних облигаций объемом $350 млн с расчетами в рублях, сообщил «Ведомостям» член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 7,5% годовых.
Сбор заявок прошел в условиях высокого геополитического напряжения, но выпуск все равно был встречен существенным интересом со стороны инвесторов, заметил Шулаков. В ходе формирования книги объем размещения вырос на $150 млн, а ориентир ставки купона снижен на 50 б. п. от верхнего значения первоначального диапазона, рассказал он. Расчеты по выпуску запланированы на 24 июня на Московской бирже. Агентом по размещению выступает инвесткомпания «Табула раса».
«Пять лет – максимальный в текущих условиях срок для квазивалютных облигаций с расчетами в рублях. При этом «Новатэку» удалось достичь минимального спреда к уровню замещающих облигаций Минфина», – заметил Шулаков.
За последние два года «Новатэк» разместил три выпуска облигаций объемом 1,6 млрд в долларовом эквиваленте – это максимальный объем рыночного привлечения квазивалютного долга корпоративным заемщиком на российском рынке в 2024-2025 гг., резюмировал член совета директоров НАУФОР.