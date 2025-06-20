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«Новатэк» собрал книгу заявок на новый квазидолларовый выпуск

Ведомости

Газодобывающая компания «Новатэк» 19 июня собрала книгу заявок на выпуск пятилетних облигаций объемом $350 млн с расчетами в рублях, сообщил «Ведомостям» член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 7,5% годовых.

Сбор заявок прошел в условиях высокого геополитического напряжения, но выпуск все равно был встречен существенным интересом со стороны инвесторов, заметил Шулаков. В ходе формирования книги объем размещения вырос на $150 млн, а ориентир ставки купона снижен на 50 б. п. от верхнего значения первоначального диапазона, рассказал он. Расчеты по выпуску запланированы на 24 июня на Московской бирже. Агентом по размещению выступает инвесткомпания «Табула раса».

«Пять лет – максимальный в текущих условиях срок для квазивалютных облигаций с расчетами в рублях. При этом «Новатэку» удалось достичь минимального спреда к уровню замещающих облигаций Минфина», – заметил Шулаков.

За последние два года «Новатэк» разместил три выпуска облигаций объемом 1,6 млрд в долларовом эквиваленте – это максимальный объем рыночного привлечения квазивалютного долга корпоративным заемщиком на российском рынке в 2024-2025 гг., резюмировал член совета директоров НАУФОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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