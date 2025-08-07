Газета
Акции СПБ биржи выросли более чем на 20% за два дня

Это происходит на фоне новостей о планах личной встречи Путина и Трампа
Акции СПБ биржи торговались по 253,6 руб. после дискретного аукциона по состоянию 14:49 мск, согласно котировкам на сайте рынка. За два дня акции SPBE выросли больше, чем на 20%.

Это на 21,63% выше, чем сумма в момент закрытия основной сессии 6 августа, и на 10,3% выше закрытия вечерней сессии того же дня. По состоянию на 16:20 акции SPBE торгуются по 256,9 руб.

На фоне повышения стоимости Мосбиржа запустила дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО «СПБ биржа. Он проходил с 14:18 по 14:48 мск.

Российский рынок акций усилил рост на фоне сообщений помощника президента РФ Юрия Ушакова о возможной встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11:22 мск рос на 4,56% до 2890,69 пункта, хотя до публикации новостей был равен 2844,74. Индекс РТС рос в том же темпе.

