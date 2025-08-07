Газета
Главная / Инвестиции /

В фонды облигаций пришло 33,4 млрд рублей за неделю

Ведомости

Чистые притоки в паевые инвестфонды (ПИФ) облигаций за неделю с 27 июля по 3 августа составили 33,4 млрд руб., следует из обзора аналитической компании «Эйлер» (есть у «Ведомостей»). Основные притоки 27 июля – 3 августа пришлись на фонд «Первая – фонд российских облигаций» под управлением УК «Первая»: 12,6 млрд руб. за неделю.

Неделей ранее притоки в облигационные ПИФы достигли 38,6 млрд руб. Притоки в такие фонды продолжаются 23-ю неделю подряд, с начала года они достигли уже 302,2 млрд руб.

Чистые притоки во все ПИФы за неделю с 27 июля по 3 августа выросли на 0,4% неделя к неделе до 42,1 млрд руб. В фондах недвижимости притоки на прошлой неделе составили 3,4 млрд руб., в ПИФах драгоценных металлов – 600 млн руб. В фондах денежного рынка притоки сменились оттоком на 1,2 млрд руб. В ПИФах акций оттоки длятся 13-ю неделю, на прошлой составив 1,8 млрд руб. Из фондов смешанных инвестиций 27 июля – 3 августа ушло 7,2 млрд руб.

Растущий интерес инвесторов к ПИФам облигаций связан с последними снижениями ключевой ставки Банком России (всего с 21 до 18% годовых в июне–июле. – «Ведомости»), говорит директор по инвестициям УК «Восток–Запад» Александр Лавров. На фоне смягчения монетарной политики долговой рынок начал повышательное движение и фонды облигациями вслед за ним, рассуждает он.

Охлаждение интереса к ПИФам денежного рынка Лавров также связывает со снижением ключевой ставки. До конца года при благоприятных геополитических и внутриэкономических факторах внимание инвесторов может постепенно вернуться к фондам акций, добавил эксперт.

По мнению директора по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Евгения Цыбульского, устойчивый приток в облигационные ПИФы может быть связан со стремлением инвесторов сбалансировать доходность и риск на фоне волатильности на фондовом рынке и неопределенности в динамике ключевой ставки. Но, добавляет он, текущая динамика может быть реакцией на краткосрочные факторы, и при изменении рыночных условий интерес инвесторов может вновь сместиться в сторону других инструментов.

При стабилизации макроэкономических факторов и появлении уверенности в перспективах экономического роста интерес инвесторов может вернуться к акциям, особенно ориентированным на дивидендные, либо технологические компании, считает Цыбульский.

