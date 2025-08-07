В фонды облигаций пришло 33,4 млрд рублей за неделю

По мнению директора по продуктовому развитию УК «Финам Менеджмент» Евгения Цыбульского, устойчивый приток в облигационные ПИФы может быть связан со стремлением инвесторов сбалансировать доходность и риск на фоне волатильности на фондовом рынке и неопределенности в динамике ключевой ставки. Но, добавляет он, текущая динамика может быть реакцией на краткосрочные факторы, и при изменении рыночных условий интерес инвесторов может вновь сместиться в сторону других инструментов.