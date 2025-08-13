Мосбиржа запустит торги новыми фьючерсами на российские акции

Инструменты предназначены как для частных, так и для институциональных инвесторов, они позволят реализовывать торговые стратегии и хеджировать позиции. Лоты контрактов составят: одна акция для HEAD, 10 акций для MDMG, 100 акций для RENI и 10 000 акций для UPRO.