Мосбиржа запустит торги новыми фьючерсами на российские акции
С 19 августа 2025 г. Московская биржа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на акции четырех компаний, входящих в индекс Мосбиржи: МКПАО «Хэдхантер» (HEAD), МКПАО «МД медикал груп» (MDMG), ПАО «Группа ренессанс страхование» (RENI) и ПАО «Юнипро» (UPRO).
Инструменты предназначены как для частных, так и для институциональных инвесторов, они позволят реализовывать торговые стратегии и хеджировать позиции. Лоты контрактов составят: одна акция для HEAD, 10 акций для MDMG, 100 акций для RENI и 10 000 акций для UPRO.
Минимальный шаг цены и стоимость шага – 1 руб. Будут доступны серии контрактов с исполнением в декабре 2025 и марте 2026 г. Спецификации размещены на сайте Мосбиржи.