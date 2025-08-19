Акции европейского ВПК начали снижаться на фоне переговоров о мире
Акции европейского военно-промышленного комплекса (ВПК) снова демонстрируют падение в условиях переговоров о мире. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
Дмитриев обратил внимание, что 19 августа ощутимое падение показали сразу несколько крупнейших европейских оружейных компаний. В частности, речь о Rheinmetall, BAE Systems и Thales (упали до минус 4%), а также Leonardo и Renk (до 7%).
«Реакция рынка напрямую связана с прогрессом переговоров по Украине после саммита на Аляске», – отметил глава РФПИ.
15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой стало завершение российско-украинского конфликта. Через три дня, 18 августа, состоялась встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Обсуждалось достижение мирного соглашения в конфликте России и Украины, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.