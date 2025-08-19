Акции европейского ВПК начали снижаться на фоне переговоров о мире

15 августа в Анкоридже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой стало завершение российско-украинского конфликта. Через три дня, 18 августа, состоялась встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Обсуждалось достижение мирного соглашения в конфликте России и Украины, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.