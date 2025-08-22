БКС запустит сервис оценки «здоровья» инвестпортфеля

БКС осенью намерен запустить сервис оценки «здоровья» портфеля, который будет измерять уровень соответствия его структуры ожиданиям инвестора. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по стратегическим проектам инвесткомпании Дмитрий Кашаев. Сервис будет доступен в приложении «БКС мир инвестиций»: на первом этапе – в тестовом режиме ограниченному кругу пользователей, затем – всем желающим.