БКС запустит сервис оценки «здоровья» инвестпортфеля
БКС осенью намерен запустить сервис оценки «здоровья» портфеля, который будет измерять уровень соответствия его структуры ожиданиям инвестора. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по стратегическим проектам инвесткомпании Дмитрий Кашаев. Сервис будет доступен в приложении «БКС мир инвестиций»: на первом этапе – в тестовом режиме ограниченному кругу пользователей, затем – всем желающим.
Сервис работает с широким спектром биржевых и внебиржевых инструментов: акциями, облигациями, ПИФами, доверительным управлением, автоследованием и проч., перечисляет Кашаев. Пользователи будут в режиме реального времени получать анализ того, насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем, говорит он.
В основе сервиса лежит технология, которая проводит постоянную системную оценку инвестиций, рассказывает Кашаев. На первом этапе определяются индивидуальные метрики «здоровья» портфеля на базе риск-профиля инвестора, соответствующей желаемой доходности и диверсификации вложений. После этого сервис непрерывно анализирует меняющиеся рыночные условия и обследует персональный набор активов, предупреждая об отклонениях от целевых ориентиров.
Сервис существенно упростит для инвесторов процесс принятия решений и позволит эффективно достигать оптимального распределения средств между разными активами, рассчитывает Кашаев.