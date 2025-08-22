Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

БКС запустит сервис оценки «здоровья» инвестпортфеля

Ведомости

БКС осенью намерен запустить сервис оценки «здоровья» портфеля, который будет измерять уровень соответствия его структуры ожиданиям инвестора. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по стратегическим проектам инвесткомпании Дмитрий Кашаев. Сервис будет доступен в приложении «БКС мир инвестиций»: на первом этапе – в тестовом режиме ограниченному кругу пользователей, затем – всем желающим.

Сервис работает с широким спектром биржевых и внебиржевых инструментов: акциями, облигациями, ПИФами, доверительным управлением, автоследованием и проч., перечисляет Кашаев. Пользователи будут в режиме реального времени получать анализ того, насколько сформированный пул активов отвечает ожидаемой доходности и допустимому уровню риска в соответствии с индивидуальным инвестиционным профилем, говорит он.

В основе сервиса лежит технология, которая проводит постоянную системную оценку инвестиций, рассказывает Кашаев. На первом этапе определяются индивидуальные метрики «здоровья» портфеля на базе риск-профиля инвестора, соответствующей желаемой доходности и диверсификации вложений. После этого сервис непрерывно анализирует меняющиеся рыночные условия и обследует персональный набор активов, предупреждая об отклонениях от целевых ориентиров.

Сервис существенно упростит для инвесторов процесс принятия решений и позволит эффективно достигать оптимального распределения средств между разными активами, рассчитывает Кашаев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных