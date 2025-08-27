Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Согласно опубликованной финансовой отчетности компании по МСФО, выручка «Полюса» в первом полугодии 2025 г. выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,69 млрд. Скорректированная чистая прибыль достигла $1,44 млрд, увеличившись на 20% год к году, а скорректированная EBITDA – на 32%, до $2,676 млрд. При этом объем производства снизился на 11%, до 1,3 млн унций.