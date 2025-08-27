Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров ПАО «Полюс» рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 70,85 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Текущая дивидендная доходность составит примерно 3,3%.
На фоне этой новости акции компании на Мосбирже снижались 14:42 мск на 1,94%, торгуясь по 2167 руб. Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,69%.
Ранее аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали полугодовые дивиденды компании в диапазоне 65-74 руб. на акцию.
Окончательное решение примут акционеры на внеочередном собрании 30 сентября. Право на получение дивидендов получат владельцы акций на 13 октября.
Согласно опубликованной финансовой отчетности компании по МСФО, выручка «Полюса» в первом полугодии 2025 г. выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,69 млрд. Скорректированная чистая прибыль достигла $1,44 млрд, увеличившись на 20% год к году, а скорректированная EBITDA – на 32%, до $2,676 млрд. При этом объем производства снизился на 11%, до 1,3 млн унций.
«Полюс» – крупнейший золотодобытчик в России и один из мировых лидеров отрасли. Основные предприятия компании находятся в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.