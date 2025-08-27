Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров ПАО «Полюс» рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 70,85 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Текущая дивидендная доходность составит примерно 3,3%.

На фоне этой новости акции компании на Мосбирже снижались 14:42 мск на 1,94%, торгуясь по 2167 руб. Индекс Мосбиржи при этом растет на 0,69%.

Ранее аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали полугодовые дивиденды компании в диапазоне 65-74 руб. на акцию.

Окончательное решение примут акционеры на внеочередном собрании 30 сентября. Право на получение дивидендов получат владельцы акций на 13 октября.

Согласно опубликованной финансовой отчетности компании по МСФО, выручка «Полюса» в первом полугодии 2025 г. выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,69 млрд. Скорректированная чистая прибыль достигла $1,44 млрд, увеличившись на 20% год к году, а скорректированная EBITDA – на 32%, до $2,676 млрд. При этом объем производства снизился на 11%, до 1,3 млн унций.

«Полюс» – крупнейший золотодобытчик в России и один из мировых лидеров отрасли. Основные предприятия компании находятся в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных