Чистая прибыль Glorax в первом полугодии выросла почти в 4 раза

Показатель EBITDA компании вырос на 59% год к году до 7,8 млрд руб., а ее рентабельность – на 4 п. п. до 42%. Основной вклад в рост показателя внесли собственные проекты Glorax – 6,3 млрд руб. при рентабельности 34%. Дополнительный вклад в размере 1,5 млрд руб. внесла сделка по приобретению ГК «Жилкапинвест». На результат также повлияло сокращение накладных расходов компании: их доля в выручке снизилась на 3 п. п. до 12%.