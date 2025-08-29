Чистая прибыль Glorax в первом полугодии выросла почти в 4 раза
Чистая прибыль девелопера Glorax в первом полугодии 2025 г. выросла в 3,7 раза до 2,3 млрд руб. против против 626 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО.
Выручка компании увеличилась на 45% год к году и достигла 18,7 млрд руб., чему способствовал рост доли региональных проектов до 22%. Рентабельность по валовой прибыли по итогам первого полугодия составила 41% (-5 п. п.).
Показатель EBITDA компании вырос на 59% год к году до 7,8 млрд руб., а ее рентабельность – на 4 п. п. до 42%. Основной вклад в рост показателя внесли собственные проекты Glorax – 6,3 млрд руб. при рентабельности 34%. Дополнительный вклад в размере 1,5 млрд руб. внесла сделка по приобретению ГК «Жилкапинвест». На результат также повлияло сокращение накладных расходов компании: их доля в выручке снизилась на 3 п. п. до 12%.
Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам первого полугодия сохранилось на уровне 2,8х.
По итогам первого полугодия Glorax выполнила 42% по выручке и 58% по показателю EBITDA от годового плана, который представила на дне инвестора, что с учетом исторического вклада первого полугодия в годовой результат на уровне 40% позволяет «с уверенностью говорить о выполнении всех поставленных на 2025 г. целей, приводятся в пресс-релизе Glorax слова президента компании Дмитрия Кашинского.
В июле стало известно, что компания планирует провести IPO ранней осенью. Организаторами размещения станут Сбербанк и Т-банк, схема сделки – cash-in: привлеченные средства поступят в компанию и будут направлены на региональную экспансию и покупку земельных активов. По данным источников «Ведомостей», объем размещения может составить 5–6 млрд руб., оценка компании пока не раскрыта.