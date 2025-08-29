На рынке СПФИ Мосбиржи прошла первая сделка со средствами пенсионных резервов
На рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи заключена первая в России сделка с использованием средств пенсионных резервов – процентный своп (обмен процентными выплатами). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Мосбиржи. Одной из сторон сделки выступила УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».
Использование инструментов рынка СПФИ в управлении активами позволит пенсионным фондам гибко реагировать на изменения рыночной среды, адаптируя свои инвестиционные стратегии к текущим условиям, передал через представителя директор по внебиржевым деривативам Мосбиржи Роман Локтионов. Фиксация ставок с помощью процентных свопов дает конкурентное преимущество и возможность предложить более выгодные условия своим клиентам, отметил он.
«Выход на рынок СПФИ средств пенсионных резервов – важное событие для всего финансового рынка, способствующее росту ликвидности и расширению числа участников рынка», – добавил Локтионов.
Проведение сделки потребовало нормативного сопровождения, организации учета и контроля в соответствии с требованиями законодательства, передал представитель УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» Алексей Стулов. Это было осуществлено благодаря слаженной работе специалистов «Алор брокера», НПФ «ВТБ пенсионный фонд» и специализированного депозитария «Инфинитум» при активной поддержке Мосбиржи и Сбербанка, добавил он.