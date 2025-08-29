На рынке СПФИ Мосбиржи прошла первая сделка со средствами пенсионных резервов

Использование инструментов рынка СПФИ в управлении активами позволит пенсионным фондам гибко реагировать на изменения рыночной среды, адаптируя свои инвестиционные стратегии к текущим условиям, передал через представителя директор по внебиржевым деривативам Мосбиржи Роман Локтионов. Фиксация ставок с помощью процентных свопов дает конкурентное преимущество и возможность предложить более выгодные условия своим клиентам, отметил он.