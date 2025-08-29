Газета
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «СПБ биржи» упала почти в шесть раз в первом полугодии

Ведомости

«СПБ биржа» в первом полугодии 2025 г. заработала 87,1 млн руб. чистой прибыли – это в 5,87 раз меньше чем за тот же период 2024 г. (511,5 млн руб.), следует из финансовой отчетности биржи по МСФО.

Показатель EBITDA по результатам первого полугодия увеличился в 2,4 раза – до 374,5 млн с 157,3 млн руб. в 2024 г. Рентабельность по EBITDA выросла до 21,7% (c 10,7% год назад).

Акции «СПБ биржи» к вечеру выросли на 2,37%, торгуясь по 263,8 руб. за бумагу.

Операционные доходы достигли 1,73 млрд руб., увеличившись на 17,6% год к году. В частности, доходы от комиссий и услуг увеличились более чем в два раза и достигли 236,5 млн руб., процентные доходы год к году прибавили 30%, составив 1,7 млрд руб. Биржа резко нарастила заработок от чистых торговых и инвестиционных доходов – в 4,2 раза, до 1 млрд руб. Но одновременно потеряла от операций в иностранной валюте – расходы выросли в 5,5 раз, до 1,35 млрд руб.

Валовая операционная прибыль у биржи выросла на 25,7%, достигнув 1,4 млрд руб. Преимущественно за счет того, что компания распустила резерв под обесценение финансовых активов на 106 млн руб. против расходов в размере 72,4 млн руб. годом ранее. Прямые операционные расходы при этом у компании выросли в 2,2 раза, до 147 млн руб., а процентные расходы – на 33,8%, до 278,4 млн руб.

Но на итоговый результат биржи повлияло сокращение прочих доходов – до 54,3 млн с 719 млн руб. годом ранее. Административные расходы выросли на 5,7%, до 1,42 млрд руб., а прочие – сократились в 5,2 раз, составив 10 млн руб.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по российским ценным бумагам на «СПБ бирже» в первом полугодии составил 508,33 млрд руб., что в 25,7 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее (19,76 млрд руб.).

Совокупные активы компании на конец отчетного периода составили 80,6 млрд руб., из них 43,3 млрд руб. – это заблокированные выплаты и доходы по иностранным ценным бумагам, которые будут перечислены после разблокировки активов или получения компенсации.

Собственный капитал вырос на 2,6% – до 22 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.

