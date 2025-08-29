Чистая прибыль «СПБ биржи» упала почти в шесть раз в первом полугодии

Операционные доходы достигли 1,73 млрд руб., увеличившись на 17,6% год к году. В частности, доходы от комиссий и услуг увеличились более чем в два раза и достигли 236,5 млн руб., процентные доходы год к году прибавили 30%, составив 1,7 млрд руб. Биржа резко нарастила заработок от чистых торговых и инвестиционных доходов – в 4,2 раза, до 1 млрд руб. Но одновременно потеряла от операций в иностранной валюте – расходы выросли в 5,5 раз, до 1,35 млрд руб.