Мосбиржа хочет вернуть льготу по размеру free-float для акций второго эшелона

Сейчас free-float эмитента, стремящегося попасть во второй эшелон, должен равняться или превышать 10%. В 2023 г. Мосбиржа ввела льготу по этому показателю, снизив его до 1%. Это было нужно, чтобы поощрить размещение новых бумаг в момент, когда ликвидности на рынке было не очень много и компании с капитализацией, условно, 50-100 млрд руб. не могли легко собрать от инвесторов 5-10 млрд руб. для попадания во второй список, пояснила Логинова. Нескольким компаниям, по ее словам, это помогло выйти на рынок.