Мосбиржа хочет вернуть льготу по размеру free-float для акций второго эшелона
Московская биржа работает над возвращением льготы по размеру free-float (доля бумаг в свободном обращении) для попадания акций во второй котировальный список. Об этом директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова рассказала журналистам на семинаре «Медиадни».
Сейчас free-float эмитента, стремящегося попасть во второй эшелон, должен равняться или превышать 10%. В 2023 г. Мосбиржа ввела льготу по этому показателю, снизив его до 1%. Это было нужно, чтобы поощрить размещение новых бумаг в момент, когда ликвидности на рынке было не очень много и компании с капитализацией, условно, 50-100 млрд руб. не могли легко собрать от инвесторов 5-10 млрд руб. для попадания во второй список, пояснила Логинова. Нескольким компаниям, по ее словам, это помогло выйти на рынок.
Но действие льготы закончилось в июле этого года, и сейчас биржа работает над ее возвращением, рассказала Логинова. «Стараемся сделать это достаточно быстро. Надеемся, Банк России поддержит наше предложение», – добавила она.
«Ведомости» запросили мнение Центробанка о том, поддерживает ли он снижение порога по размеру free-float для включения акций во второй котировальный список.
С 2022 г. IPO на Мосбирже провели 23 компании, в том числе кикшеринг Whoosh, IT группа «Астра», золотодобытчик ЮГК, Совкомбанк, МТС-банк и др. В 2025 г. состоялось пока всего одно IPO: акции разместила краудлендинг-платформа JetLend.