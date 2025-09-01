«Т-инвестиции» запустили внебиржевые сделки с долларом США
Клиенты «Т-инвестиций» получили доступ к сделкам с долларом США на внебиржевом рынке. Об этом сообщили в Telegram-канале брокера.
Опция доступна для владельцев брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов. Отмечается, что для участия не требуется наличие статуса квалифицированного инвестора или прохождение дополнительных тестов.
Заявки на покупку и продажу долларов можно подать через терминал или мобильное приложение «Т-инвестиций». Сделки будут проводиться в рабочие дни с 10:00 до 19:00 мск.
31 июля «Т-инвестиции» представили сервис «Инвест-тренер» – систему обучения, учитывающую реальные сделки клиента. Система предлагает образовательный контент (видео, статьи, лекции, квизы, чек-листы и другое) и практические задания. Обучение корректируется в зависимости от действий инвестора на фондовом рынке. Например, в случае убыточных сделок сервис дает материалы для проработки ошибок.