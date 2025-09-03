Газета
Облигации регионов Дальнего Востока и Арктики появятся на «Финуслугах»

В 2025 г. на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи) появятся облигации регионов Дальнего Востока и Арктики, которые смогут приобретать граждане, говорится в сообщении платформы. 3 сентября Московская биржа и Минвостокразвития на ВЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве для этих целей.

Выпуск народных облигаций общим объемом около 2,2 млрд руб. рассматривают Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, а также город Якутск.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование мероприятий и проектов, предусмотренных мастер-планами дальневосточных и арктических городов, говорится в сообщении «Финуслуг». На маркетплейсе планируется публикация материалов с проектами мастер-планов дальневосточных и арктических городов, под которые регионы будут выпускать народные облигации, приводятся в релизе слова старшего управляющего директор а Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игоря Алутина.

«Эмиссию на 2026 г. запланировало еще три региона. По предварительным расчетам, общая долговая емкость регионов Дальнего Востока составляет около 300 млрд руб. Это позволяет рассматривать народные облигации в качестве источника финансирования многих проектов», – цитируются в релизе слова заместителя руководителя Минвостокразвития Эльвиры Нургалиевой.

В конце прошлого года «Финуслуги» начали продажу облигаций Томской области на 1 млрд руб. под 23% и сроком размещения на 1 год 3 месяца. Выпуск приобрели более 2700 жителей 83 регионов России. Привлеченные средства планируется направить на строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Сибирь».

