Облигации регионов Дальнего Востока и Арктики появятся на «Финуслугах»

Привлеченные средства будут направлены на финансирование мероприятий и проектов, предусмотренных мастер-планами дальневосточных и арктических городов, говорится в сообщении «Финуслуг». На маркетплейсе планируется публикация материалов с проектами мастер-планов дальневосточных и арктических городов, под которые регионы будут выпускать народные облигации, приводятся в релизе слова старшего управляющего директор а Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игоря Алутина.