СПБ биржа до 5% снизит требования к free-float второго эшелона
СПБ биржа с 12 сентября снизит требования к размеру free-float (доля бумаг в свободном обращении) для включения и поддержания акций во втором котировальном списке, говорится на сайте торговой площадки. Для включения обыкновенных и привилегированных бумаг во второй эшелон требование снижается до минимум 5% с не менее 10%. А для поддержания акций во втором списке – до минимум 2% с не менее 4%.
Московская биржа тоже работает над возвращением льготы по размеру free-float для попадания акций во второй котировальный список, рассказала в конце августа директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова.
Сейчас free-float эмитента, стремящегося попасть во второй эшелон, должен равняться или превышать 10%. В 2023 г. Мосбиржа ввела льготу по этому показателю, снизив его до 1%. Но действие льготы закончилось в июле этого года, и сейчас биржа работает над ее возвращением, рассказала Логинова. «Стараемся сделать это достаточно быстро», – отметила она.