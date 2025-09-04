Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СПБ биржа до 5% снизит требования к free-float второго эшелона

Ведомости

СПБ биржа с 12 сентября снизит требования к размеру free-float (доля бумаг в свободном обращении) для включения и поддержания акций во втором котировальном списке, говорится на сайте торговой площадки. Для включения обыкновенных и привилегированных бумаг во второй эшелон требование снижается до минимум 5% с не менее 10%. А для поддержания акций во втором списке – до минимум 2% с не менее 4%.

Московская биржа тоже работает над возвращением льготы по размеру free-float для попадания акций во второй котировальный список, рассказала в конце августа директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова.

Сейчас free-float эмитента, стремящегося попасть во второй эшелон, должен равняться или превышать 10%. В 2023 г. Мосбиржа ввела льготу по этому показателю, снизив его до 1%. Но действие льготы закончилось в июле этого года, и сейчас биржа работает над ее возвращением, рассказала Логинова. «Стараемся сделать это достаточно быстро», – отметила она.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её