СПБ биржа до 5% снизит требования к free-float второго эшелона

СПБ биржа с 12 сентября снизит требования к размеру free-float (доля бумаг в свободном обращении) для включения и поддержания акций во втором котировальном списке, говорится на сайте торговой площадки. Для включения обыкновенных и привилегированных бумаг во второй эшелон требование снижается до минимум 5% с не менее 10%. А для поддержания акций во втором списке – до минимум 2% с не менее 4%.