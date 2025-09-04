Газета
Главная / Инвестиции /

Bloomberg: Citigroup передаст BlackRock активы на $80 млрд

Ведомости

Американский финансовый холдинг Citigroup передает в управление инвестиционной компании BlackRock активы клиентов на сумму в $80 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании. Ожидается, что организации заключат новое соглашение о сотрудничестве к концу года.

В рамках соглашения BlackRock будет получать комиссию за управление активами богатейших клиентов банка, в то время как Citigroup сохранит комиссию за консультирование клиентов. 

В Citigroup рассказали Bloomberg, что в рамках сделки последние подразделения компании по управлению собственными активами и некоторые из ее портфельных менеджеров во главе с Робертом Ясмински перейдут в BlackRock. 

Отмечается, что BlackRock уже управляет активами клиентов Citigroup на сумму $635 млрд.

Citigroup является финансовым конгломератом в США. Компания предоставляет различные финансовые продукты и услуги потребителям, корпорациям, правительствам и учреждениям.

14 октября 2022 г. Citi объявил о том, что прекратит предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу I квартала 2023 г. Позже компания объявила, что в рамках сокращения присутствия в России будет сворачивать розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями, также она объявила о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО «КБ «Ситибанк» российскому «Уралсибу».

