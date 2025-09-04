Bloomberg: Citigroup передаст BlackRock активы на $80 млрд

14 октября 2022 г. Citi объявил о том, что прекратит предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу I квартала 2023 г. Позже компания объявила, что в рамках сокращения присутствия в России будет сворачивать розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями, также она объявила о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО «КБ «Ситибанк» российскому «Уралсибу».