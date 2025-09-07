Газета
Инвестиции

Развивающиеся рынки за неделю продали долговых облигаций на $27 млрд

Ведомости

За последнюю неделю страны и компании развивающихся экономик продемонстрировали рекордную активность на рынке долгового финансирования, разместив облигаций на общую сумму $27 млрд, передает Bloomberg.

Это максимальный показатель за последние десять лет. Среди крупнейших эмитентов — Саудовская Аравия, турецкий суверенный фонд и бразильская нефтегазовая компания Petrobras. Эксперты JPMorgan пересмотрели свои прогнозы и ожидают рекордных показателей по выпуску суверенного долга в текущем году.

Инвесторы активно вкладываются в активы развивающихся рынков на фоне растущей волатильности в развитых экономиках. «Сейчас самое подходящее время для заимствований, пока глобальные риски остаются умеренными», — отмечает специалист по управлению долговыми портфелями в BI Asset Management Эдуардо Ордоньес.

Нестабильность на ключевых рынках усиливает интерес к активам развивающихся стран. Рост инфляции, увеличение государственного долга и политическая турбулентность — от бюджетных проблем Великобритании до предвыборных волнений во Франции — заставляют инвесторов искать более привлекательные альтернативы. Даже в традиционно стабильной Азии наблюдаются признаки напряжения: доходность 20-летних японских гособлигаций достигла максимума с 1999 г.

Основным фактором неопределенности остается политика Федеральной резервной системы США, продолжает агентство. Несмотря на слабые показатели занятости, опубликованные в конце недели, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил планы по снижению ключевой ставки на 0,25% в сентябре. Дальнейшая динамика ставок зависит от ряда факторов, связанных с политикой, включая торговые ограничения, бюджетный дефицит и давление на ФРС, что может привести к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США — ключевого индикатора для международного долгового рынка.

Долговые инструменты развивающихся рынков показывают впечатляющую динамику. С начала года локальные облигации обеспечили инвесторам доходность 13%, а долларовые выпуски показали рост более 8%, согласно данным Bloomberg. Для сравнения: доходность облигаций развитых стран составила лишь 6,5%. Разница между доходностью долговых обязательств развивающихся стран и американских казначейских облигаций сократилась до 298 базисных пунктов, достигнув минимальных значений с 2019 г., по оценкам JPMorgan.

Аналитики связывают такой рост интереса с оттоком средств из низкодоходных активов и улучшением макроэкономических показателей ряда развивающихся стран после пандемии. Тем не менее сохраняются риски, связанные с возможным резким ростом глобальных ставок, обострением торговых конфликтов или проблемами с обслуживанием долга у крупных заемщиков, таких как Турция и Аргентина. Однако пока рынок остается открытым для новых заимствований, и эмитенты активно этим пользуются.

