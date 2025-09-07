Развивающиеся рынки за неделю продали долговых облигаций на $27 млрд

Аналитики связывают такой рост интереса с оттоком средств из низкодоходных активов и улучшением макроэкономических показателей ряда развивающихся стран после пандемии. Тем не менее сохраняются риски, связанные с возможным резким ростом глобальных ставок, обострением торговых конфликтов или проблемами с обслуживанием долга у крупных заемщиков, таких как Турция и Аргентина. Однако пока рынок остается открытым для новых заимствований, и эмитенты активно этим пользуются.