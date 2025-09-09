Bloomberg предупредил об усталости инвесторов от роста фондового рынка США
Недавний рекордный рост фондового рынка США, похоже, находится под угрозой, поскольку инвесторы отступают от своих «бычьих» позиций. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным RBC Capital Markets, приток средств в американские фонды акций был слабым по сравнению с показателями начала 2025 г., хотя и вернулся к положительной динамике. В то же время приток средств от американских и европейских инвесторов в фонды акций, зарегистрированные в США и за пределами страны, был незначительным, а глобальный приток средств без учета США был положительным, но с ухудшающейся тенденцией.
«Мы считаем, что это свидетельствует об усталости покупателей», – заявила руководитель отдела стратегических исследований американских акций RBC Capital Markets Лори Кальвасина.
Ее опасения связаны с завышенной оценкой акций, снижением «бычьих» настроений и сезонной слабостью. Сентябрь исторически является худшим месяцем в году для доходности одного из основных американских биржевых индексов S&P 500, отмечает агентство.
8 сентября индекс S&P 500 вырос на 0,2%. Трейдеры делают ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции центробанка) снизит процентные ставки на следующей неделе.