Bloomberg предупредил об усталости инвесторов от роста фондового рынка США

По данным RBC Capital Markets, приток средств в американские фонды акций был слабым по сравнению с показателями начала 2025 г., хотя и вернулся к положительной динамике. В то же время приток средств от американских и европейских инвесторов в фонды акций, зарегистрированные в США и за пределами страны, был незначительным, а глобальный приток средств без учета США был положительным, но с ухудшающейся тенденцией.