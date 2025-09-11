Туристический холдинг Mantera планирует начать выход на биржу в 2028 году
«Провести IPO – это, безусловно, наша мега-идея. Но мы будем готовы к началу этого процесса не раньше 2028 г. Причем подчеркиваю, что именно к началу процесса», – рассказал Трукшин.
По его словам, сейчас холдинг работает над этим.
Mantera Group была зарегистрирована на федеральной территории «Сириус» в феврале 2021 г. Компания управляет рядом активов в курортной и туристической сфере, реализует девелоперские проекты. В число ее проектов входят курорт Красная Поляна и игорная зона «Красная Поляна», горный курорт Архыз, тематический парк развлечений «Сочи Парк» и «Сочи Парк Отель», туроператор Mantera Travel, винодельня Шато де Талю, комплекс Mantera Seaview residence, УК Mantera Hotels, Mantera Supreme Seaside, Mantera Resort and Congress и форелевое хозяйство «Адлер».
27 июня 2025 г. коммерческий директор Mantera Group Ирина Игнатьева сообщила, что компания собирается применить опыт развития инфраструктуры Сочи и Красной Поляны на новых курортах – в Лагонаки и Архызе. Эко-курорт в Лагонаки будет работать круглый год и включать в себя спортивный, горнолыжный, развлекательный и семейный виды туризма. Начать строительство планируется в 2026 г. Объем инвестиций оценивается в 30 млрд руб.