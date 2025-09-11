Туристический холдинг Mantera планирует начать выход на биржу в 2028 году

27 июня 2025 г. коммерческий директор Mantera Group Ирина Игнатьева сообщила, что компания собирается применить опыт развития инфраструктуры Сочи и Красной Поляны на новых курортах – в Лагонаки и Архызе. Эко-курорт в Лагонаки будет работать круглый год и включать в себя спортивный, горнолыжный, развлекательный и семейный виды туризма. Начать строительство планируется в 2026 г. Объем инвестиций оценивается в 30 млрд руб.