SMG Swiss Marketplace проведет IPO объемом $1,1 млрд
Оператор онлайн-платформ для продажи недвижимости, автомобилей и других товаров и услуг SMG Swiss Marketplace Group AG собирается провести первичное размещение акций (IPO), объем которого может превысить 900 млн франков ($1,1 млрд). Об этом сообщила компания.
SMG Swiss Marketplace выставит на продажу около 19,6 млн акций по цене от 43 до 46 франков. Свои пакеты продадут акционеры компании Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG и Ringier AG. В случае высокого спроса в рамках доразмещения к продаже может присоединиться Backers General Atlantic. Акционер TX Group AG, которому принадлежит 30,7% компании, не планирует продажу акций.
Организаторами IPO станут Goldman Sachs, JPMorgan Chase и UBS. Первое публичное размещение акций состоится на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange. Акции SMG Swiss Marketplace начнут торговаться на бирже под тикером SMG 19 сентября.