ЦБ включил «ВБ инвест» в реестр операторов инвестиционных платформ

Wildberries объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле прошлого года фирмы зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ», 65% в котором принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).