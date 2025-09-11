Газета
Главная / Инвестиции /

ЦБ включил «ВБ инвест» в реестр операторов инвестиционных платформ

Ведомости

Центральный банк России 10 сентября внес организацию «ВБ инвест», которая принадлежит объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), в реестр операторов инвестиционных платформ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«ВБ инвест» была зарегистрирована 9 января 2025 г., следует из данных ЕГРЮЛ. Основной деятельностью компании является создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Уставный капитал «ВБ инвест» составляет 5 млн руб. Генеральным директором компании 27 января был назначен Игорь Грачев.

Wildberries объявила об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле прошлого года фирмы зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ», 65% в котором принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).

