Китайские акции показали самый сильный рост с марта
Базовый фондовый индекс Китая CSI 300 подскочил на 2,3% и продемонстрировали самый большой рост с середины марта после снижения на 0,8% за предыдущие пять сессий. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает агенство, рост был обеспечен акциями компаний, которые являются одними из основных бенефициаров стремления страны к внедрению отечественных технологий. Акции разработчика чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Hygon Information Technology выросли на 20%, разработчика процессоров для работы с ИИ Cambricon Technologies – на 9%.
Некоторые трейдеры также отметили, что настроения на рынке в целом улучшились в конце сессии после появления информации, что Китай готовится решить проблему неоплаченных счетов, которые местные органы власти задолжали частному сектору.