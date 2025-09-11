Китайские акции показали самый сильный рост с марта

Как отмечает агенство, рост был обеспечен акциями компаний, которые являются одними из основных бенефициаров стремления страны к внедрению отечественных технологий. Акции разработчика чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Hygon Information Technology выросли на 20%, разработчика процессоров для работы с ИИ Cambricon Technologies – на 9%.