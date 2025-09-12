Gemini провела IPO по цене выше объявленного диапазона
Американская криптовалютная биржа Gemini завершила первичное размещение акций (IPO) и привлекла $425 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Компания продала около 15,2 млн акций по цене $28 за каждую. Изначально планировалось продать бумаги в диапазоне $17-19, позднее цена была повышена до $24-26. Объем заявок от потенциальных покупателей более чем в 20 раз превысил объем акций, который предлагался к размещению. 12 сентября акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером GEMI.
По оценке агентства, исходя из стоимости размещения, рыночная стоимость Gemini составляет около $3,3 млрд.
По данным площадки CoinGecko, Gemini занимает 15-е место в списке крупнейших криптоплатформ по надежности. Объем суточных торгов на площадке за прошедшие 24 часа составляет $125,3 млн.