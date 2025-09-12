Gemini провела IPO по цене выше объявленного диапазона

Компания продала около 15,2 млн акций по цене $28 за каждую. Изначально планировалось продать бумаги в диапазоне $17-19, позднее цена была повышена до $24-26. Объем заявок от потенциальных покупателей более чем в 20 раз превысил объем акций, который предлагался к размещению. 12 сентября акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером GEMI.