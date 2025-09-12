Мосбиржа с 19 сентября исключит акции «СТГ» из расчета индекса площадки IPO

Индекс Мосбиржи IPO состоит из акций эмитентов, которые провели первичное размещение или прямой листинг своих акций на площадке не ранее двух лет до даты формирования базы расчета. Максимальные веса отдельных эмитентов в индексе устанавливаются на уровне, не превышающем величину, которую установил Центробанк для паевых инвестиционных фондов.