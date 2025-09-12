Мосбиржа с 19 сентября исключит акции «СТГ» из расчета индекса площадки IPO
Московская биржа сформировала базу расчета индекса площадки IPO, которая будет действовать с 19 сентября 2025 г. Из нее исключены обыкновенные акции ПАО «Смарттехгрупп» (СТГ, материнская компания финтех-сервиса CarMoney). Об этом сообщается на сайте биржи.
Индекс Мосбиржи IPO состоит из акций эмитентов, которые провели первичное размещение или прямой листинг своих акций на площадке не ранее двух лет до даты формирования базы расчета. Максимальные веса отдельных эмитентов в индексе устанавливаются на уровне, не превышающем величину, которую установил Центробанк для паевых инвестиционных фондов.