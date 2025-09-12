«Новабев групп» увеличила объем размещения облигаций до 7 млрд рублей

Сбор заявок проводился 12 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Книгу переподписали более чем в три раза. При открытии книги ориентир ставки купона составлял не более 15% годовых, он один раз снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.