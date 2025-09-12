«Новабев групп» увеличила объем размещения облигаций до 7 млрд рублей
Сбор заявок проводился 12 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Книгу переподписали более чем в три раза. При открытии книги ориентир ставки купона составлял не более 15% годовых, он один раз снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов. Индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.
Организатором и агентом по размещению станет Совкомбанк. Техническое размещение ожидается 22 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам и удовлетворяет требования по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
«Нобаев групп» – российская алкогольная компания и один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в России. По итогам 2024 г. ее выручка по МСФО выросла на 15,9% и достигла 135,5 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 43,1% до 4,6 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% и составил 18,7 млрд руб. Компания нарастила продажи продукции на 12,4% до 167,6 млрд руб.