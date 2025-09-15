Основные торги на Мосбирже открылись падением индексов
В начале основной сессии торгов индекс Московской биржи снизился на 0,5% до 2835,41 пункта. Об этом сообщается на сайте площадки.
На старте утренних торгов на Мосбирже российский рынок акций показал умеренный рост. По состоянию на 07:01 мск индекс торговой площадки вырос на 0,25% и составил 2846,77 пункта, цены большинства «голубых фишек» показали позитивную динамику в пределах 0,9%.
Подорожали акции «Полюса» (+0,9%), ВТБ (+0,8%), «Новатэка» (+0,8%), «Газпрома» (+0,7%). Подешевели акции «Норникеля» (-1,9%), «Фосагро» (-1,2%), «ВК» (-1,1%), «Русала» (-0,7%).