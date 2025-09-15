Основные торги на Мосбирже открылись падением индексов

На старте утренних торгов на Мосбирже российский рынок акций показал умеренный рост. По состоянию на 07:01 мск индекс торговой площадки вырос на 0,25% и составил 2846,77 пункта, цены большинства «голубых фишек» показали позитивную динамику в пределах 0,9%.