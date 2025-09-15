Газета
Главная / Инвестиции /

Основные торги на Мосбирже открылись падением индексов

Ведомости

В начале основной сессии торгов индекс Московской биржи снизился на 0,5% до 2835,41 пункта. Об этом сообщается на сайте площадки.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи сократился на 0,3% до 2831,22 пункта. Подешевели акции ПИК (-2,14%), «Самолета» (-1,05%), «Полюса» (-0,73%), «СПБ биржи» (-0,62%), «Роснефти» (-0,56%). Подорожали бумаги ПАО «Югк» (+5,23%), ВТБ (+0,34%), ПАО «ИВА» (+0,29%), Сбербанка (+0,17%), МКПАО «Яндекс» (+0,14%).

На старте утренних торгов на Мосбирже российский рынок акций показал умеренный рост. По состоянию на 07:01 мск индекс торговой площадки вырос на 0,25% и составил 2846,77 пункта, цены большинства «голубых фишек» показали позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции «Полюса» (+0,9%), ВТБ (+0,8%), «Новатэка» (+0,8%), «Газпрома» (+0,7%). Подешевели акции «Норникеля» (-1,9%), «Фосагро» (-1,2%), «ВК» (-1,1%), «Русала» (-0,7%).

