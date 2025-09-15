Совет директоров ОГК-2 повторно рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

По итогам 2024 г. чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ выросла на 10% до 10,93 млрд руб. Выручка возросла на 9% и достигла 179,68 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 19,8% и составила 25 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 14,8% до 154,66 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 23%, достигнув 21 млрд руб.