Совет директоров ОГК-2 повторно рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров ОГК-2 повторно рекомендовал дивиденды по итогам 2024 г. в размере 0,059 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Общему собранию акционеров рекомендовано определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 5 ноября.
23 мая совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2024 г. в 0,059 руб. на акцию. 25 июня акционеры компании не смогли принять решение по дивидендам, поскольку не было набрано необходимого количества голосов.
По итогам 2024 г. чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ выросла на 10% до 10,93 млрд руб. Выручка возросла на 9% и достигла 179,68 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 19,8% и составила 25 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 14,8% до 154,66 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась на 23%, достигнув 21 млрд руб.
ПАО «ОГК-2» – энергетическая компания, в состав которой входят 12 филиалов. Среди них Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Их мощность составляет 16,3 ГВт.