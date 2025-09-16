Индекс IMOEX2 прибавил 0,3% на старте торгов
Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Московской бирже умеренно корректируется вверх. Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,3%, следует из данных на сайте торговой площадки.
По состоянию на 08:15 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,38% и достиг 2820,45 пункта. Подорожали акции «ЮГК» (+1,04%), ПАО «Сургутнефтегаз» (+0,87%), АФК «Система» (+0,83%), «Аэрофлота» (+0,50%), МКПАО «Яндекс» (+0,42%). Подешевели акции «Полюса» (-0,22%).
15 сентября индекс Мосбиржи по итогам основных торгов упал на 1,05% до 2 809,85 пункта, индекс РТС вырос на 0,51% – до 1 065,54 пункта. Лидером роста среди «голубых фишек» стал «Полюс» (+0,1%), лидерами падения – «Северсталь» (-2,43%), «Роснефть» (-1,92%), МКПАО «Яндекс» (-1,55%), «Сургутнефтегаз» (-1,46%), «Газпром» (-1,15%).