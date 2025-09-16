Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Microsoft повысила квартальные дивиденды на 10%

Ведомости

Совет директоров американской Microsoft Corp. принял решение увеличить квартальные дивиденды на 10% с 83 до 91 цента на акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Планируется, что дивиденды будут выплачены 11 декабря. Реестр акционеров закроется 20 ноября. Microsoft также назвала дату проведения годового собрания акционеров – оно пройдет 5 декабря в виртуальном режиме.

Microsoft была основана в 1975 г. Компания занимается разработкой программного обеспечения (операционных систем, серверных и бизнес-приложений, интерактивных программ, игр и др.).

На 31 декабря 2024 г. выручка компании выросла на 12% и достигла $69,6 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 10%, до $24,1 млрд. Операционная прибыль продемонстрировала рост на 17% и составила $31,7 млрд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её