Цена фьючерса на индекс Мосбиржи резко упала на 5,5%
Цена фьючерса на индекс Московской биржи (MICEX INDEX FUTURES) обвалилась на 5,5% и за минуту опустилась до 267 575 пунктов. Затем котировки вернулись к уровням до падения. Об этом свидетельствуют данные на портале Tradingview на 11:33 мск.
Подобные резкие скачки на российском рынке происходили и ранее. 9 февраля 2024 г. курс доллара к рублю на Мосбирже резко вырос на 2,97% и достиг 93,52 руб. Подобный случай был зафиксирован также 16 января прошлого года. Тогда курс доллара за минуту возрос на 5 руб. и затем быстро вернулся к прежнему уровню.
Тогда эксперт «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин объяснил, что такие резкие движения на рынке часто являются следствием технических ошибок. Они возникают, когда участник рынка отправляет в торговую систему крупную заявку на покупку или продажу, к примеру, ошибочно установив рыночную заявку вместо лимитированной, неправильно указав цену, объем или направление заявки.