Цена фьючерса на индекс Мосбиржи резко упала на 5,5%

Подобные резкие скачки на российском рынке происходили и ранее. 9 февраля 2024 г. курс доллара к рублю на Мосбирже резко вырос на 2,97% и достиг 93,52 руб. Подобный случай был зафиксирован также 16 января прошлого года. Тогда курс доллара за минуту возрос на 5 руб. и затем быстро вернулся к прежнему уровню.